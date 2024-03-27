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Клопотенко отказали в открытии заведения в Японии из-за "российского" борща: что известно

В Японии существует представление, будто бы борщ - российское блюдо (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Украинский шеф-повар, ресторатор и блогер Евгений Клопотенко сообщил, что в Японии не берутся открывать украинское монозаведение с борщом, поскольку там "распространено мнение, что борщ - российское блюдо".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию кулинара в Instagram рассказывает, что именно произошло и почему.

О чем рассказал Клопотенко

"Живешь себе, работаешь, ведешь переговоры об открытии украинского заведения в Японии. И тут на тебе: японцы не хотят открывать монозаведение с борщом, потому что у них внимание: "распространено мнение, что борщ это российское блюдо", - написал повар.

Он признал, что вполне понятно - люди "будут обходить это место десятой дорогой, потому что японцы, к счастью, исторически являются русофобами".

"И вот, мы вроде бы на одной стороне баррикад, а получается какая-то ерунда. И это отличный пример глубины русской пропаганды", - подчеркнул мужчина.

В то же время, по его словам, эта ситуация "не умаляет масштаб наших стараний".

"Она лишь означает, что надо работать еще более упорно над популяризацией украинского мнения и украинской кухни в мире. Упорнее контрпропагандировать. И как же хорошо, что рвения украинцам хватает", - подытожил предприниматель.

Аргументация японской стороны

В опубликованном Клопотенко фрагменте ответа от, вероятно, японских представителей, описываются "мнения", согласно которым:

  • в Японии утвердилось представление, будто бы борщ - это российское блюдо
  • плохое отношение к России не создает хорошего впечатления о борще
  • другие пункты меню (вероятно предложенные украинцем для открытия бизнеса) японцам незнакомы

Публикация Клопотенко (скриншот: instagram.com/klopotenko)

Напомним, ранее Клопотенко рассказывал, может ли украинец не любить борщ.

Читайте также, сколько можно хранить борщ в холодильнике, чтобы он оставался вкусным и съедобным.

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