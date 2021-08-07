Клопотенко удивил украинцев рецептом "желтого" борща со свининой

"Готовится этот борщ из желтой свеклы и еще нескольких желтых ингредиентов: желтого сладкого перца, желтых томатов и желтого цукини. Для более насыщенного аромата я добавил немного лисичек, но это по желанию. Еще для эксперимента вместо обычного картофеля я добавил батат, который делает вкус борща немного слаще", - уверен кулинар.

Ингредиенты для "желтого" борща:

Мякоть свинины - 400 г

Корень сельдерея - 1/4 шт.

Морковь - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Лавровый лист - 2 шт.

Душистый перец - 4 шт.

Батат (или обычный картофель) - 2 шт.

Свекла желтая - 1 шт.

Сладкий перец (желтого цвета) - 1 шт.

Желтый томат - 3-4 шт.

Маленький желтый цукини - 1 шт.

Кочан капусты - 1/4 шт.

Сок половины лимона

Лисички (по желанию) - 100 г

Подсолнечное масло - 3 ст. л.

Соль и перец по вкусу.

Пошаговое приготовление блюда

Мясо нарежьте небольшими порционными кусочками и в течение 40 минут варите бульон с корнем сельдерея, одной морковью, одной луковицей в шелухе, лавровым листом, душистым перцем и солью.

Достаньте овощи из бульона, они уже отдали свои ароматы.

Лисички отварите в подсоленной воде в течение 15 минут. Слейте воду на сито, промойте под проточной водой и положите грибы к основному бульону.

Батат нарежьте небольшим кубиком. Добавьте в бульон.

Приготовьте зажарку:

вторую луковицу нарежьте кубиком,

вторую морковь, желтый сладкий перец и желтую свеклу - тонкой соломкой,

поджарьте овощи на сковороде с небольшим количеством масла в течение 5-7 минут пока они не станут мягкими,

цукини нарежьте средним кубиком, положите в сковороду с зажаркой,

томаты разрежьте пополам и натрите их на крупной терке так, чтобы кожура осталась в руках,

добавьте томатную массу в сковороду и тушите все вместе 5 минут,

переложите зажарку в кастрюлю с борщом.

Капусту нашинкуйте и также добавьте к борщу. Готовьте все вместе 5 минут. Доведите по вкусу солью, перцем и соком лимона.

Фото: Желтый борщ от Евгения Клопотенко (klopotenko.com)