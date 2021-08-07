Клопотенко здивував українців рецептом "жовтого" борщу зі свининою

"Готується цей борщ з жовтого буряка і ще декількох жовтих інгредієнтів: жовтого солодкого перцю, жовтих томатів і жовтого цукіні. Для більш насиченого аромату я додав трохи лисичок, але це за бажанням. Ще для експерименту замість звичайної картоплі я додав батат, який робить смак борщу трохи солодшим", - упевнений кулінар.

Інгредієнти для "жовтого" борщу:

М'якоть свинини - 400 г

Корінь селери - 1/4 шт.

Морква - 2 шт.

Цибуля - 2 шт.

Лавровий лист - 2 шт.

Запашний перець - 4 шт.

Батат (або звичайна картопля) - 2 шт.

Буряк жовтий - 1 шт.

Солодкий перець (жовтого кольору) - 1 шт.

Жовтий томат - 3-4 шт.

Маленький жовтий цукіні - 1 шт.

Качан капусти - 1/4 шт.

Сік половини лимона

Лисички (за бажанням) - 100 г

Соняшникова олія - 3 ст. л.

Сіль і перець за смаком.

Покрокове приготування страви

М'ясо наріжте невеликими порційними шматочками і протягом 40 хвилин варіть бульйон з коренем селери, однією морквою, однією цибулиною в лушпинні, лавровим листом, запашним перцем і сіллю.

Дістаньте овочі з бульйону, вони вже віддали свої аромати.

Лисички відваріть в підсоленій воді протягом 15 хвилин. Злийте воду на сито, промийте під проточною водою і покладіть гриби до основного бульйону.

Батат наріжте невеликим кубиком. Додайте в бульйон.

Приготуйте зажарку:

другу цибулину наріжте кубиком,

другу моркву, жовтий солодкий перець і жовтий буряк - тонкою соломкою,

підсмажте овочі на сковороді з невеликою кількістю олії протягом 5-7 хвилин поки вони не стануть м'якими,

цукіні наріжте середнім кубиком, покладіть в сковороду з зажаркою,

томати розріжте навпіл і натріть їх на крупній тертці так, щоб шкірка залишилася в руках,

додайте томатну масу в сковороду і тушкуйте все разом 5 хвилин,

перекладіть зажарку в каструлю з борщем.

Капусту наріжте і також додайте до борщу. Готуйте все разом 5 хвилин. Доведіть за смаком сіллю, перцем і соком лимона.

Фото: Жовтий борщ від Євгена Клопотенка (klopotenko.com)