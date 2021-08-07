ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Клопотенко здивував українців рецептом "жовтого" борщу зі свининою

Новость на русском →
Субота 07 серпня 2021 19:57
Клопотенко здивував українців рецептом "жовтого" борщу зі свининою Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Євген Клопотенко поділився секретом приготування незвичайного борщу. Ми звикли називати традиційну українську страву "червоною", але переможець МастерШеф вирішив зробити борщ жовтим, додавши незвичні інгредієнти.

Про це кулінар розповів на своєму особистому сайті.

"Готується цей борщ з жовтого буряка і ще декількох жовтих інгредієнтів: жовтого солодкого перцю, жовтих томатів і жовтого цукіні. Для більш насиченого аромату я додав трохи лисичок, але це за бажанням. Ще для експерименту замість звичайної картоплі я додав батат, який робить смак борщу трохи солодшим", - упевнений кулінар.

Інгредієнти для "жовтого" борщу:

  • М'якоть свинини - 400 г
  • Корінь селери - 1/4 шт.
  • Морква - 2 шт.
  • Цибуля - 2 шт.
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Запашний перець - 4 шт.
  • Батат (або звичайна картопля) - 2 шт.
  • Буряк жовтий - 1 шт.
  • Солодкий перець (жовтого кольору) - 1 шт.
  • Жовтий томат - 3-4 шт.
  • Маленький жовтий цукіні - 1 шт.
  • Качан капусти - 1/4 шт.
  • Сік половини лимона
  • Лисички (за бажанням) - 100 г
  • Соняшникова олія - 3 ст. л.
  • Сіль і перець за смаком.

Покрокове приготування страви

М'ясо наріжте невеликими порційними шматочками і протягом 40 хвилин варіть бульйон з коренем селери, однією морквою, однією цибулиною в лушпинні, лавровим листом, запашним перцем і сіллю.

Дістаньте овочі з бульйону, вони вже віддали свої аромати.

Лисички відваріть в підсоленій воді протягом 15 хвилин. Злийте воду на сито, промийте під проточною водою і покладіть гриби до основного бульйону.

Батат наріжте невеликим кубиком. Додайте в бульйон.

Приготуйте зажарку:

  • другу цибулину наріжте кубиком,
  • другу моркву, жовтий солодкий перець і жовтий буряк - тонкою соломкою,
  • підсмажте овочі на сковороді з невеликою кількістю олії протягом 5-7 хвилин поки вони не стануть м'якими,
  • цукіні наріжте середнім кубиком, покладіть в сковороду з зажаркою,
  • томати розріжте навпіл і натріть їх на крупній тертці так, щоб шкірка залишилася в руках,
  • додайте томатну масу в сковороду і тушкуйте все разом 5 хвилин,
  • перекладіть зажарку в каструлю з борщем.

Капусту наріжте і також додайте до борщу. Готуйте все разом 5 хвилин. Доведіть за смаком сіллю, перцем і соком лимона.

Клопотенко здивував українців рецептом &quot;жовтого&quot; борщу зі свининою

Фото: Жовтий борщ від Євгена Клопотенка (klopotenko.com)

Раніше кулінар розповів, як приготувати ідеальні огірки з кетчупом чилі на зиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко
LITE
Сьогодні День Ганни: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Сьогодні День Ганни: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини