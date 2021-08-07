Клопотенко здивував українців рецептом "жовтого" борщу зі свининою
Євген Клопотенко поділився секретом приготування незвичайного борщу. Ми звикли називати традиційну українську страву "червоною", але переможець МастерШеф вирішив зробити борщ жовтим, додавши незвичні інгредієнти.
Про це кулінар розповів на своєму особистому сайті.
"Готується цей борщ з жовтого буряка і ще декількох жовтих інгредієнтів: жовтого солодкого перцю, жовтих томатів і жовтого цукіні. Для більш насиченого аромату я додав трохи лисичок, але це за бажанням. Ще для експерименту замість звичайної картоплі я додав батат, який робить смак борщу трохи солодшим", - упевнений кулінар.
Інгредієнти для "жовтого" борщу:
- М'якоть свинини - 400 г
- Корінь селери - 1/4 шт.
- Морква - 2 шт.
- Цибуля - 2 шт.
- Лавровий лист - 2 шт.
- Запашний перець - 4 шт.
- Батат (або звичайна картопля) - 2 шт.
- Буряк жовтий - 1 шт.
- Солодкий перець (жовтого кольору) - 1 шт.
- Жовтий томат - 3-4 шт.
- Маленький жовтий цукіні - 1 шт.
- Качан капусти - 1/4 шт.
- Сік половини лимона
- Лисички (за бажанням) - 100 г
- Соняшникова олія - 3 ст. л.
- Сіль і перець за смаком.
Покрокове приготування страви
М'ясо наріжте невеликими порційними шматочками і протягом 40 хвилин варіть бульйон з коренем селери, однією морквою, однією цибулиною в лушпинні, лавровим листом, запашним перцем і сіллю.
Дістаньте овочі з бульйону, вони вже віддали свої аромати.
Лисички відваріть в підсоленій воді протягом 15 хвилин. Злийте воду на сито, промийте під проточною водою і покладіть гриби до основного бульйону.
Батат наріжте невеликим кубиком. Додайте в бульйон.
Приготуйте зажарку:
- другу цибулину наріжте кубиком,
- другу моркву, жовтий солодкий перець і жовтий буряк - тонкою соломкою,
- підсмажте овочі на сковороді з невеликою кількістю олії протягом 5-7 хвилин поки вони не стануть м'якими,
- цукіні наріжте середнім кубиком, покладіть в сковороду з зажаркою,
- томати розріжте навпіл і натріть їх на крупній тертці так, щоб шкірка залишилася в руках,
- додайте томатну масу в сковороду і тушкуйте все разом 5 хвилин,
- перекладіть зажарку в каструлю з борщем.
Капусту наріжте і також додайте до борщу. Готуйте все разом 5 хвилин. Доведіть за смаком сіллю, перцем і соком лимона.
Фото: Жовтий борщ від Євгена Клопотенка (klopotenko.com)
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