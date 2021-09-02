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Клопотенко удивил украинцев рецептом колбасок из картошки в мундире

Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко решил удивить украинцев оригинальным рецептом колбасок, которые он вместо мяса начинил картофелем, сваренным в "мундире".

Пошаговое приготовление блюда кулинар дал на своем личном сайте.

Фото: Колбаски из картофеля (klopotenko.com)

Ингредиенты для колбасок из картофеля

  • Картофель - 6-8 шт.
  • Сало - 150 г
  • Лук репчатый - 2-3 шт.
  • Молотый лавровый лист - 1 щепотка
  • Чеснок - 3-4 зубчика
  • Соль и перец по вкусу
  • Кишки для колбасы
  • Сметана для подачи

Пошаговое приготовление блюда

Отварите картофель в мундире, дайте ему остыть и почистите.

Нарежьте сало небольшими кубиками и отправьте его на сковороду, растопив до состояния мягких шкварок. Уберите их из сковороды, а на смальце, который получился поджарьте порезанные лук и чеснок.

Картофель пропустите через мясорубку или потолките, добавьте шкварки с луком и чесноком, добавьте соль и перец по вкусу, а также меленый лавровый лист. Всю массу тщательно перемешайте.

Теперь наполните кишки подготовленной массой, сформировав колбаски примерной длиной 12-15 см. после возьмите деревянную зубочистку и в каждую колбаску проткните в нескольких местах.

Выложите колбаски на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанный подсолнечным маслом, и запекайте 15-20 минут при температуре 180 градусов.

Подавайте колбаски горячими и со сметаной.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко удивил украинцев рецептом "желтого" борща.

Также победитель МастерШеф рассказал, как приготовить запеканку из кабачков всего за 25 минут.

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Евгений Клопотенко