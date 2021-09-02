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Клопотенко здивував українців рецептом ковбасок з картоплі в мундирі

Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко вирішив здивувати українців оригінальним рецептом ковбасок, які він замість м'яса начинив картоплею, звареною в "мундирі".

Покрокове приготування страви кулінар дав на своєму особистому сайті.

Фото: ковбаски з картоплі (klopotenko.com)

Інгредієнти для ковбасок з картоплі

  • Картопля - 6-8 шт.
  • Сало - 150 г
  • Цибуля ріпчаста - 2-3 шт.
  • Мелений лавровий лист - 1 щіпка
  • Часник - 3-4 зубчики
  • Сіль і перець за смаком
  • Кишки для ковбаси
  • Сметана для подачі

Покрокове приготування страви

Відваріть картоплю в мундирі, дайте їй охолонути і почистіть.

Наріжте сало невеликими кубиками і відправте його на сковороду, розтопивши до стану м'яких шкварок. Приберіть їх зі сковороди, а на смальці, який вийшов підсмажте порізані цибулю і часник.

Картоплю пропустіть через м'ясорубку або потовчіть, додайте шкварки з цибулею і часником, додайте сіль і перець за смаком, а також мелений лавровий лист. Всю масу ретельно перемішайте.

Тепер наповніть кишки підготовленою масою, сформувавши ковбаски приблизною довжиною 12-15 см. Після візьміть дерев'яну зубочистку і в кожну ковбаску проткніть в декількох місцях.

Викладіть ковбаски на деко, застелене пергаментним папером і змащене соняшниковою олією, і запікайте 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.

Подавайте ковбаски гарячими і зі сметаною.

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко здивував українців рецептом "жовтого" борщу.

Також переможець МастерШеф розповів, як приготувати запіканку з кабачків всього за 25 хвилин.

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Евгений Клопотенко