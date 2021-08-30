Клопотенко раскрыл секрет идеальной запеканки из кабачков всего за 25 минут

Евгений Клопотенко поделился рецептом идеальной запеканки из кабачков, в которую он добавил сыр и томатный сок. Ресторатор уверяет - блюдо готовится всего за 25 минут, а его вкус точно не оставит никого равнодушным.

Об этом кулинар рассказал на своем личном сайте.

Фото: Запеканка из кабачков по рецепту Евгения Клопотенко (klopotenko.com)

Ингредиенты для запеканки:

Кабачки среднего размера - 2 шт.

Томатный сок - 200 мл

Твердый сыр - 100 г

Сливочное масло - 20 г

Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Возьмите 2 средних кабачка, разрежьте вдоль. Куски должны получиться толщиной примерно 2-3 мм.

Затем возьмите 100 г твердого сыра и натрите на крупной терке.

Емкость, в которой будете готовить запеканку из кабачков с томатным соком, смажьте 20 г сливочного масла.

Теперь выкладывайте на дно емкости слой из кабачков. Каждый слой кабачков немного солите.

Посыпайте натертым сыром, затем снова слой кабачков. Чередуйте слоя.

Сверху залейте будущую запеканку 200 мл томатного сока и посыпьте сыром. Отправьте запекаться в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.