ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Клопотенко раскрыл секрет идеальной запеканки из кабачков всего за 25 минут

Новина українською →
Понедельник 30 августа 2021 12:36
Клопотенко раскрыл секрет идеальной запеканки из кабачков всего за 25 минут Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Клопотенко поделился рецептом идеальной запеканки из кабачков, в которую он добавил сыр и томатный сок. Ресторатор уверяет - блюдо готовится всего за 25 минут, а его вкус точно не оставит никого равнодушным.

Об этом кулинар рассказал на своем личном сайте.

Клопотенко раскрыл секрет идеальной запеканки из кабачков всего за 25 минут

Фото: Запеканка из кабачков по рецепту Евгения Клопотенко (klopotenko.com)

Ингредиенты для запеканки:

  • Кабачки среднего размера - 2 шт.
  • Томатный сок - 200 мл
  • Твердый сыр - 100 г
  • Сливочное масло - 20 г
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Возьмите 2 средних кабачка, разрежьте вдоль. Куски должны получиться толщиной примерно 2-3 мм.

Затем возьмите 100 г твердого сыра и натрите на крупной терке.

Емкость, в которой будете готовить запеканку из кабачков с томатным соком, смажьте 20 г сливочного масла.

Клопотенко раскрыл секрет идеальной запеканки из кабачков всего за 25 минутКлопотенко раскрыл секрет идеальной запеканки из кабачков всего за 25 минутКлопотенко раскрыл секрет идеальной запеканки из кабачков всего за 25 минут

Теперь выкладывайте на дно емкости слой из кабачков. Каждый слой кабачков немного солите.

Посыпайте натертым сыром, затем снова слой кабачков. Чередуйте слоя.

Сверху залейте будущую запеканку 200 мл томатного сока и посыпьте сыром. Отправьте запекаться в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов.

Клопотенко раскрыл секрет идеальной запеканки из кабачков всего за 25 минутКлопотенко раскрыл секрет идеальной запеканки из кабачков всего за 25 минутКлопотенко раскрыл секрет идеальной запеканки из кабачков всего за 25 минут

Ранее Евгений Клопотенко также дал рецепт вкуснейшего тертого пирога, добавив секретный ингредиент.

Кроме того мы писали, как приготовить вкусную лазанью с курицей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Клопотенко
LITE
Праздник 30 августа: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно
Праздник 30 августа: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно