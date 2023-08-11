Клопотенко склав меню на поминки Путіна

Меню на поминки Путіна від Клопотенка

За словами кулінара, на поминальному столі хазяїна Кремля, буде перш за все та страва, якою Клопотенко раніше вже нагодував Путіна. Але не тільки.

Крім л*йна, гості також мають скуштувати:

очі тунця, які прогнили

зародки хрущів, які "дуже штиняють"

зародки мошок, які заводяться у м'ясі (можна їх у фритюрі приготувати й додати трішки солі)

черв'яки, фаршировані гнилим собакою

"Отаке меню. Трішки г*вна, трішки наригано і трішки гарних комах, які створять гарний поминальний настрій для друзів Путіна", - резюмував Клопотенко.

Також в інтерв'ю Євген сказав, з чим у нього асоціюється РФ.

"Я вчора був на городі одному. Попросився в туалет. Мене відправили у туалет. А той туалет відкриваєш - і там така ямка вже повністю забита г*вном. Отак я собі Росію і росіян уявляю", - розповів він.