Клопотенко склав меню на поминки Путіна

Ресторатор і громадський активіст Євген Клопотенко склав меню для поминального столу, який накриють після смерті російського диктатора Володимира Путіна.
Страви, які будуть їсти посіпаки російського президента, після його кончини, шеф-кухар озвучив в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами кулінара, на поминальному столі хазяїна Кремля, буде перш за все та страва, якою Клопотенко раніше вже нагодував Путіна. Але не тільки.
Крім л*йна, гості також мають скуштувати:
"Отаке меню. Трішки г*вна, трішки наригано і трішки гарних комах, які створять гарний поминальний настрій для друзів Путіна", - резюмував Клопотенко.
Також в інтерв'ю Євген сказав, з чим у нього асоціюється РФ.
"Я вчора був на городі одному. Попросився в туалет. Мене відправили у туалет. А той туалет відкриваєш - і там така ямка вже повністю забита г*вном. Отак я собі Росію і росіян уявляю", - розповів він.
Раніше Роскомнадзор надіслав Клопотенку повідомлення про те, що він поширює "інформацію з порушенням законодавства". Кулінар різко відповів на це.
До речі, ми також розповідали про росіян, які з готелю в Туреччині вивезли 35 кілограмів їжі.