Готуються до голоду? В Анталії жадібні російські туристи вкрали 35 кг продуктів "у дорогу"

В одному з готелів в Анталії російські туристи вкрали 35 кг їжі зі шведського столу, щоби взяти в дорогу. Працівники готелю були просто шоковані таким нахабством і вимагали пояснень.

Інцидент стався в одному з готелів Анталії, Туреччина. Очевидці зняли на телефон скандал із російськими туристами та опублікували його в соціальних мережах.

Росіяни протягом кількох днів збирали продукти зі шведського столу та відносили до свого номера. Там вони пакували все у фольгу і складали у холодильник. Усього їм вдалося вкрасти близько 35 кг їжі.

При виїзді вони спробували винести продукти з готелю, але співробітники їх зупинили, оскільки туристи з такими сумками викликали у них підозру. Працівники готелю вивернули сумки на ліжко і побачили, що там повно їжі, вкраденої зі шведського столу.

На кадрах відео, розміщеного у соціальних мережах, чути, як російська туристка виправдовується. Спочатку вона сказала, що ці продукти їй "дали у ресторані", а потім назвала всю цю купу їжі "гостинцями". Далі вона заявила, що нібито залишила ці "гостинці" співробітникам готелю. І останнім поясненням цієї жінки стало те, що вона взяла продукти для перекусу в дорогу.

"Що нам їсти у поїзді? Дайте нам поїсти, ми їдемо сьогодні", - сказала вона співробітникам готелю.

Кількість їжі та її різноманітність просто вражає. Туристи взяли із собою сухофрукти, кілька кілограмів яблук різних сортів, снеки, цукерки, газовані напої, купу цукру, багато пакетиків чаю та багато іншого.

Особливо вразив свідків шматок масла, замотаний у фольгу. А ще росіяни назбирали цілий пакет порційних соусів.

І на закуску – вони вкрали цілу купу пакетиків із шампунем та косметикою. І явно ця кількість не відповідає кількості днів, які вони там провели. Виходить, вони брали їх додатково або викрали з інших номерів.