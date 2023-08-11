Клопотенко составил меню на поминки Путина

Меню на поминки Путина от Клопотенко

По словам кулинара, на поминальном столе хозяина Кремля, будет прежде всего то блюдо, которым Клопотенко ранее уже накормил Путина. Но не только.

Кроме д*рьма, гости также должны попробовать:

прогнившие глаза тунца

зародыши майских жуков, которые "очень штыняют"

зародыши мошек, которые заводятся в мясе (можно их во фритюре приготовить и добавить немного соли)

черви, фаршированные гнилой собакой

"Такое меню. Немножко г*вна, немного нарыгано и немного красивых насекомых, которые создадут хорошее поминальное настроение для друзей Путина", - резюмировал Клопотенко.

Также в интервью Евгений сказал, с чем у него ассоциируется РФ.

"Я вчера был на огороде одном. Попросился в туалет. Меня отправили в туалет. А тот туалет открываешь - и там такая ямка уже полностью забита г*вном. Так я себе Россию и россиян представляю", - рассказал он.