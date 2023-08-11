Клопотенко составил меню на поминки Путина

Ресторатор и общественный активист Евгений Клопотенко составил меню для поминального стола, который накроют после смерти российского диктатора Владимира Путина.
Блюда, которые будут есть приспешники российского президента, после его кончины, шеф-повар озвучил в интервью РБК-Украина.
По словам кулинара, на поминальном столе хозяина Кремля, будет прежде всего то блюдо, которым Клопотенко ранее уже накормил Путина. Но не только.
Кроме д*рьма, гости также должны попробовать:
"Такое меню. Немножко г*вна, немного нарыгано и немного красивых насекомых, которые создадут хорошее поминальное настроение для друзей Путина", - резюмировал Клопотенко.
Также в интервью Евгений сказал, с чем у него ассоциируется РФ.
"Я вчера был на огороде одном. Попросился в туалет. Меня отправили в туалет. А тот туалет открываешь - и там такая ямка уже полностью забита г*вном. Так я себе Россию и россиян представляю", - рассказал он.
Ранее Роскомнадзор направил Клопотенко сообщение о том, что он распространяет "информацию с нарушением законодательства". Кулинар резко ответил на это.
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