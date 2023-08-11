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Клопотенко составил меню на поминки Путина

Клопотенко составил меню на поминки Путина (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Ресторатор и общественный активист Евгений Клопотенко составил меню для поминального стола, который накроют после смерти российского диктатора Владимира Путина.

Блюда, которые будут есть приспешники российского президента, после его кончины, шеф-повар озвучил в интервью РБК-Украина.

Меню на поминки Путина от Клопотенко

По словам кулинара, на поминальном столе хозяина Кремля, будет прежде всего то блюдо, которым Клопотенко ранее уже накормил Путина. Но не только.

Кроме д*рьма, гости также должны попробовать:

  • прогнившие глаза тунца
  • зародыши майских жуков, которые "очень штыняют"
  • зародыши мошек, которые заводятся в мясе (можно их во фритюре приготовить и добавить немного соли)
  • черви, фаршированные гнилой собакой

"Такое меню. Немножко г*вна, немного нарыгано и немного красивых насекомых, которые создадут хорошее поминальное настроение для друзей Путина", - резюмировал Клопотенко.

Также в интервью Евгений сказал, с чем у него ассоциируется РФ.

"Я вчера был на огороде одном. Попросился в туалет. Меня отправили в туалет. А тот туалет открываешь - и там такая ямка уже полностью забита г*вном. Так я себе Россию и россиян представляю", - рассказал он.

 

Ранее Роскомнадзор направил Клопотенко сообщение о том, что он распространяет "информацию с нарушением законодательства". Кулинар резко ответил на это.

Кстати, мы также рассказывали о россиянах, из отеля в Турции вывезли 35 килограммов еды.

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Евгений Клопотенко