ua en ru
Пт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"А де батьківщина-батько?" Клопотенко сказав, що треба збудувати на місці "Батьківщини-матері"

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 11 серпня 2023 13:15
"А де батьківщина-батько?" Клопотенко сказав, що треба збудувати на місці "Батьківщини-матері" Євген Клопотенко пропонує знести "Батьківщину-мати" (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Євген Клопотенко

Відомий кулінар і реформатор шкільного меню в Україні Євген Клопотенко вважає, що монумент "Батьківщина-мати" потрібно знести. Свою думку він аргументує тим, що цей символ є непотрібним.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Що потрібно побудувати замість монумента

Днями стало відомо, що на мечі "Батьківщини-матері" залишилася зірка, яка також є символом СРСР. Тому Клопотенко виразив думку, що монумент потрібно знести.

&quot;А де батьківщина-батько?&quot; Клопотенко сказав, що треба збудувати на місці &quot;Батьківщини-матері&quot;

На пам'ятці залишився один радянський символ (фото: facebook.com/zabugorje)

"Нащо він? Тобі що, сильно треба металева жінка з такими губами? Цей постіндустріальний символізм. Що в неї з губами?" - ставить питання Євген.

Він розповідає, що в дитинстві йому було страшно бачити "Батьківщину-мати", особливо під час проведення парадів із військовою зброєю.

Крім того, Клопотенко вважає дивним те, що монумент в образі жінки є, а в образі чоловіка - немає.

"Що вона символізує? "Батьківщина-мати" - це що? Хто така "Батьківщина-мати"? Так де у нас "Батьківщина-батько"? Чого їх не двоє?" - каже він.

Замість монумента шеф-кухар пропонує звести пам'ятку на честь слов'янської богині родючості Мокош.

"Це прикольно. Це додає зв'язок до того, що ми заснували Київську Русь, до наших богів, які були. Якраз недалеко від Києво-Печерської Лаври. Боги, язичники, міфологія... Все було б класно, сучасно", - пропонує Клопотенко.

Нагадаємо, що днями в Києві завершили встановлення тризуба на щиті "Батьківщини-мати".

А автор конструкції тризуба запропонував оригінальне рішення того, куди подіти радянський герб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Родина-мать Евгений Клопотенко