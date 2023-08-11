Клопотенко сказал, как Лобода может реабилитироваться перед украинцами. Но она этого не сделает

Звездный шеф-повар Евгений Клопотенко заявил, что Светлана Лобода и другие украинские звезды, которые после 2014 года гастролировали в РФ, должны признать свою ошибку, отречься от российских песен и попросить прощения у украинцев, чтобы реабилитироваться в их глазах.

Почему Лобода не реабилитируется перед украинцами

"Пусть Лобода выйдет и скажет, что Путин лох и пошло все в ж*пу. Я украинка. Все российские песни - пока. Я была дурой, ничего не понимала, простите меня, что я была тупо*рылой. Теперь я хочу, чтобы вы приняли меня обратно, потому, что я поняла, что такое Украина и ее смысл", - заявил Евгений.

При этом Клопотенко добавил, что такие слова она должна подтвердить действиями.

"Если она надевает вышиванку и в ней ходит - это одно. А вот если она понимает, чем живет общество и что-то для этого делает, тогда - окей. Но нет..." - возмутился Евгений.

Он добавляет, что достаточно было бы высказать свою позицию в трех предложениях, но ни она, ни другие звезды этого не сделали.

"Если бы она это сказала, она была бы нормальной. Но она не нормальная, поэтому она не может это сказать. И если она скажет публично, что она против всех (россиян. - Ред. ) и на х*р всех пошлет - тогда все будет четко", - заявил Клопотенко.

С кого следует брать пример Лободе

Клопотенко заявил, что после начала полномасштабной войны больше всего из звезд его приятно удивила Даша Астафьева. Напомним, что она активно занялась волонтерством и всегда четко озвучивает свою патриотическую позицию. Он даже посоветовал Лободе и украинским звездам, которые раньше гастролировали в РФ, сейчас брать пример с Астафьевой.

"Даша запустила много проектов, при чем же на украинском языке. Она показала свою душу. Вот что надо бы сделать и другим людям. Но они этого не сделают. Потому что уже поздно. Они сделают это, когда уже будет победа", - сказал Клопотенко.

Также он добавил, что тех, кто раньше был "и нашим, и вашим" - сейчас их не слышно.

"Никто до конца не знает, что там с Винником. Сколько у него было миллионов - сколько бы он мог всего хорошего сделать. А он просто плюнул на своих. Но самое худшее, что он вернется и его песни снова будут слушать", - заявил Евгений.

Клопотенко отметил, что некоторые артисты перевели пару песен на украинский язык и "тихонько ждут, когда снова можно будет петь на русском".