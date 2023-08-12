Клопотенко сказав, чи може українець не любити борщ

Чому українець не може не любити борщ

Євген Клопотенко бачить тут два варіанти відповіді.

"Якщо говорити толерантною політкоректною мовою, то, звісно, ні (тобто українець може не любити борщ, і це нормально - ред.). Людина має право обирати те, що вона хоче. Але якщо говорити націоналістичною, проукраїнською позицією, то звичайно так", - сказав кухар.

Він пояснює свої слова тим, що до борщу як до страви можна ставитися по-різному. Проте коли йдеться про національну та суспільну думку, то, за словами Євгена, борщ - це відображення українців, тому що це цінність.

"Це як говорити, що в глобалізмі не існує кордонів, і не існує в країнах кордонів. Тоді типу їжа для всіх, мова для всіх. Але ми не глобалісти, ми українці. Вочевидь, що жоден українець, який ототожнює себе з Україною теперішньою та майбутньою, не може сказати, що він не любить борщ (я впевнений, що прям жоден)", - переконаний шеф.

Однак все ж нелюбов до борщу Клопотенко пояснює тим, що дехто міг поки не з'їсти свій найкращий варіант страви.

Він також додає, що ставленням до борщу можна описати українців: ми всі різні зі своєю думкою, але ми українці. А борщ має купу унікальних рецептів, але разом із тим він залишається борщем.

У Нью-Йорку також готують борщ?

Євген пригадав історію, коли під час поїздки в Нью-Йорк йому сказали зайти в один бар. Виявилося, що саме там готувати коктейль із борщу. Цікаво, що українців там не було, тобто популяризація борщу працює!

"Ясно, що воно буде інколи шароварно, але нічого страшного, розумію. Але воно повинне йти. Воно живе, мені подобається", - розповідає популяризатор.

Він переконаний, що світові варто показувати креативність українців, і різні форми борщу якраз це демонструють.

Наступною стравою для просування Євген Клопотенко обрав чебуреки, тому що це просто та буде зрозуміло всьому світу.