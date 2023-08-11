ua en ru
Пт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Чоловік п'є, а ти з ним, - це ок?" Клопотенко сказав, що думає про "традиційні українські цінності"

Новость на русском →
П'ятниця 11 серпня 2023 11:46
"Чоловік п'є, а ти з ним, - це ок?" Клопотенко сказав, що думає про "традиційні українські цінності" Фото: Клопотенко поміркував на тему традиційних українських цінностей (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Популярний кулінар та ресторатор Євген Клопотенко відомий не лише своєю майстерністю на кухні. Також він веде блог, просуває реформи у сфері харчування та, безперечно, є лідером думок. Так він висловив свою позицію щодо традиційних українських цінностей.

Про це Клопотенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Чи існують українські традиційні цінності?

Євген здивувався, чи взагалі існує зараз така термінологія.

"А що таке українські традиційні цінності? Є така термінологія?" - сказав він.

"Чоловік п'є, а ти з ним - це ок? Коли ти на Новий рік готуєш олів'є - це традиційні українські цінності? Коли в тебе двоє дітей і дружина і ти хочеш їх утопити, це цінності?" - обурився кулінар.

За його словами, "якщо в нього зараз немає сім'ї, значить інститут сім'ї змінився".

"Все змінюється під тиском миру та інституту сім'ї", - уточнив Євген.

Клопотенко зазначив, що головне, щоб людина була щасливою, а не залежала від стереотипів суспільства.

Раніше ми писали, що Клопотенко склав меню на поминки Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко