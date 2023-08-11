Клопотенко розповів, скільки грошей витрачає на місяць. Ця сума багатьох шокує

Скільки грошей на місяць витрачає Клопотенко

Так, Євген розповів, що квартиру у столиці він винаймає. За неї він сплачує 20 тисяч гривень.

"Я взяв собі водія, щоб встигати робити більше справ. Він коштує 30 тисяч гривень", - зізнався кулінар.

Також Клопотенко має помічницю-асистента, яка все робить "щоб він міг працювати, а не шукати, де купити труси або прибирати вдома".

"Це ще 30 чи 40 тисяч гривень", - сказав він.

За словами ресторатора, він ще допомагає батькам – це 20 тисяч гривень. На їжу йде у Євгена 20 тисяч, на купівлю одягу 40 тисяч.

За нехитрими розрахунками, виходить, що Євген за місяць витрачає 160 тисяч гривень.

"Виходить за місяць десь 160 тисяч гривень, але загалом я можу жити і на 20", - сказав ресторатор.