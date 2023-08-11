Клопотенко рассказал, сколько денег тратит в месяц. Эта сумма многих шокирует

Сколько денег в месяц тратит Клопотенко

Так, Евгений рассказал, что квартиру в столице он снимает. За нее он платит 20 тысяч гривен.

"Я взял себе водителя, чтобы успевать делать больше дел. Он стоит 30 тысяч гривен", - признался кулинар.

Также у Клопотенка есть помощница-ассистент, которая все делает "чтобы он мог работать, а не искать, где купить трусы или убирать дома".

"Это еще 30 или 40 тысяч гривен", - сказал он.

По словам ресторатора, он еще помогает родителям, это 20 тысяч гривен. На еду уходит у Евгения 20 тысяч, на покупку одежды 40 тысяч.

По нехитрым расчетам, получается, что Евгений за месяц тратит 160 тысяч гривен.

"Получается за месяц где-то 160 тысяч гривен, но вообще я могу жить и на 20", - сказал ресторатор.