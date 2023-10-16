Клопотенко розповів, за якої температури в духовці готувати різні страви

Запікання - одна з технік приготування їжі, під час якої продукти піддають тривалій обробці сухим повітрям розпеченим, без контакту з відкритим полум'ям. Запікати можна м'ясо, овочі, яйця та омлети, хлібобулочні вироби, запіканки та сирники.
Як правильно це робити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на сайт Євгена Клопотенка.
Ні для кого не секрет, що різні страви готуються за певної температури від 60 до 220 градусів.
Пам'ятайте, всі духовки різні, орієнтуйтеся на свою.
Запікання може бути чудовою альтернативою смаженню. Це здоровий спосіб термічної обробки продуктів, адже запікати можна з мінімальною кількістю олії, а рівномірна обробка їжі гарячим сухим повітрям може розкрити аромати та уподобання звичних продуктів абсолютно новим для вас способом.
До того ж, ви заощадите час, адже не доведеться стояти біль плити.
До речі, овочі набагато корисніше запікати, а не варити. Так у них збережеться більше вітамінів та смаку.
Раніше Клопотенко поділився найкращими способами заморожування фруктів та овочів на зиму.
А до цього Клопотенко назвав страви , які символізують бідність.