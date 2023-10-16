Клопотенко розповів, за якої температури в духовці готувати різні страви

Як правильно запікати страви

Ні для кого не секрет, що різні страви готуються за певної температури від 60 до 220 градусів.

60-80 градусів - для сушіння яблук, ягід, грибів та сухарів

100 градусів – режим, який можна використовувати для в'ялених продуктів, а також для повільного низькотемпературного приготування м'яса (від 2 годин залежно від товщини шматка).

120-150 градусів – відмінно підійде для запікання омлетів, низькотемпературного приготування м'яса, наприклад буженини.

180 градусів - режим, яким користуються найчастіше для запікання м'яса, риби та різноманітної випічки.

200-220 градусів – цей високотемпературний режим підходить для запікання овочів, а також випікання дріжджового тіста для піци та в деяких випадках м'яса.

Пам'ятайте, всі духовки різні, орієнтуйтеся на свою.

Чому запікання таке корисне

Запікання може бути чудовою альтернативою смаженню. Це здоровий спосіб термічної обробки продуктів, адже запікати можна з мінімальною кількістю олії, а рівномірна обробка їжі гарячим сухим повітрям може розкрити аромати та уподобання звичних продуктів абсолютно новим для вас способом.

До того ж, ви заощадите час, адже не доведеться стояти біль плити.

До речі, овочі набагато корисніше запікати, а не варити. Так у них збережеться більше вітамінів та смаку.