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Клопотенко рассказал, при какой температуре в духовке готовить разные блюда

Фото: Евгений Клопотенко (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Запекание - одна из техник приготовления пищи, во время которой продукты подвергают длительной обработке раскаленным сухим воздухом, без контакта с открытым пламенем. Запекать можно мясо, овощи, яйца и омлеты, хлебобулочные изделия, запеканки и сырники.

Как правильно это делать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Евгения Клопотенко.

Как правильно запекать блюда

Ни для кого не секрет, что разные блюда готовятся при определенной температуре от 60 до 220 градусов.

  • 60-80 градусов - для сушки яблок, ягод, грибов и сухарей
  • 100 градусов - режим, который можно использовать для вяленых продуктов, а также для медленного низкотемпературного приготовления мяса (от 2 часов в зависимости от толщины куска).
  • 120-150 градусов - отлично подойдет для запекания омлетов, низкотемпературного приготовления мяса, например буженины.
  • 180 градусов - режим, которым пользуются чаще всего для запекания мяса, рыбы и разнообразной выпечки.
  • 200-220 градусов - этот высокотемпературный режим подходит для запекания овощей, а также выпекания дрожжевого теста для пиццы и в некоторых случаях мяса.

Помните, что все духовки разные, ориентируйтесь на свою.

Почему запекание так полезно

Запекание может быть превосходной альтернативой жарке. Это здоровый способ термической обработки продуктов, ведь запекать можно с минимальным количеством масла, а равномерная обработка пищи горячим сухим воздухом может раскрыть ароматы и вкусы привычных продуктов совершенно новым для вас способом.

К тому же вы сэкономите время, ведь не придется стоять боль плиты.

К слову, овощи намного полезнее запекать, а не варить. Так в них сохранится больше витаминов и вкуса.

 

Ранее Клопотенко поделился лучшими способами заморозки фруктов и овощей на зиму.

А до этого Клопотенко назвал блюда, которые символизируют бедность.

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Евгений Клопотенко