Клопотенко рассказал, при какой температуре в духовке готовить разные блюда

Запекание - одна из техник приготовления пищи, во время которой продукты подвергают длительной обработке раскаленным сухим воздухом, без контакта с открытым пламенем. Запекать можно мясо, овощи, яйца и омлеты, хлебобулочные изделия, запеканки и сырники.
Как правильно это делать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на сайт Евгения Клопотенко.
Ни для кого не секрет, что разные блюда готовятся при определенной температуре от 60 до 220 градусов.
Помните, что все духовки разные, ориентируйтесь на свою.
Запекание может быть превосходной альтернативой жарке. Это здоровый способ термической обработки продуктов, ведь запекать можно с минимальным количеством масла, а равномерная обработка пищи горячим сухим воздухом может раскрыть ароматы и вкусы привычных продуктов совершенно новым для вас способом.
К тому же вы сэкономите время, ведь не придется стоять боль плиты.
К слову, овощи намного полезнее запекать, а не варить. Так в них сохранится больше витаминов и вкуса.
Ранее Клопотенко поделился лучшими способами заморозки фруктов и овощей на зиму.
А до этого Клопотенко назвал блюда, которые символизируют бедность.