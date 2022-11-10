Клопотенко розповів, чим замінити яйця у тесті

"Чим замінити яйця у випічці? Раніше про це запитували через веганство, особливості дієти, алергію чи пост. Тепер додалося ще й питання про собівартість продуктів і раціональне їх використання", - написав кухар.

Чим замінити яйця у тесті?

Пам'ятайте, що залежно від страви, яку ви готуєте, можна замінити яйця наступними продуктами.

Бананове пюре

Достатньо перетерти банан і додати до блюда. Орієнтуйтеся на розмір яйця, саме стільки потрібно додавати пюре.

Зауважимо, що банани досить солодкі, тому, можливо, варто зменшити кількість цукру страві. Враховуйте і те, що випічка з ними матиме характерний присмак, інтенсивність якого залежить від кількості доданого пюре, а ще стане щільнішою та вологішою.

До речі, бананове пюре можна замінити на авокадове.

Насіння льону

Перемелене насіння льону можна придбати в магазині або подрібнити в кавомолці. Замість одного яйця додайте 1 столову ложку пудри, попередньо розчинивши її в 3 столових ложках води. Добре розмішайте і дайте постояти. Консистенція має нагадувати сире яйце.

Від льону у випічці з'явиться приємний горіховий присмак, а текстура буде щільнішою. Також можна використовувати й насіння чіа, але воно коштує дорого.

Газована вода

Вода з бульбашками забезпечить насичення тіста повітрям, що додасть пухкості та легкості страві. Приблизно 60 г газованої води стане гідним замінником 1 яйця. До речі, млинці завдяки їй отримають ще й мереживну структуру, якщо робити їх тоненькими.

Крохмаль

І кукурудзяний, і картопляний будуть доречні. Замість 1 яйця беріть 1 ст. ложку кукурудзяного крохмалю та 2 ст. ложки води. Приблизно стільки потрібно, щоб досягти бажаної консистенції. Але й тут головний орієнтир – яйце.

Якщо вам здається, що розчин густий або рідкий, змініть пропорції. Перемішайте до однорідності, а потім додайте в суміш для тесту. Картопляного крохмалю, як правило, потрібно трохи більше.