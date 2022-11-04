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Клопотенко представив рецепт бананового печива з шоколадом: хрумке та ароматне

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П'ятниця 04 листопада 2022 08:11
Клопотенко представив рецепт бананового печива з шоколадом: хрумке та ароматне Фото: Клопотенко розповів, як приготувати бананове печиво (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Бананове печиво обов'язково сподобається дітям, завдяки своєму смаку та аромату. Ви можете не додавати в нього багато цукру, за рахунок банана воно вийде і так солодке.

Рецептом поділився на сайті відомий кулінар Євген Клопотенко.

Для приготування візьміть:

  • 1 великий банан

Покроковий рецепт приготування

Духовку розігрійте до 180 градусів. Масло нагрійте до кімнатної температури, щоб воно стало м'яким і збийте зіз цукром до отримання однорідної маси. Додайте по одному яйцю при постійному перемішуванні.

Банан очистіть та розімніть вилкою до отримання пюре. Змішайте масляно-яєчну суміш разом з ванільним цукром і добре перемішайте.

Борошно змішайте з розпушувачем в окремій ємності і додайте до рідкої суміші потертим разом на крупній тертці шоколадом. Замісіть тісто.

Тісто викладіть ложкою на лист застелений промасленим пергаментом. Запікайте протягом 15 хв або доки печиво не стане золотистого кольору. Дістаньте з духовки та остудіть.

Клопотенко представив рецепт бананового печива з шоколадом: хрумке та ароматнеБананове печиво від Клопотенка (фото: klopotenko.com)

Нагадаємо, що Клопотенко представив рецепт вівсяних оладок із бананом.

А до цього він назвав найгірші продукти для дітей та розповів, що краще не готувати.

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