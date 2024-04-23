Клопотенко розкрив секрети приготування спаржі, про які ви не знали

Лайфхаки приготування спаржі від Клопотенка

Спаржа готується дуже швидко, як би ви це не робили. Тому, коли ви її готуєте, не відходьте від плити, інакше вона стане м’якою і несмачною.

Перед приготуванням аспарагус обов'язково треба обробити, відріжте нижню частину пагонів (1.5-2 см) - вона найтвердіша і жувати її не дуже приємно

Далі треба очистити спаржу економкою на ще 3-4 см знизу, але якщо ваш аспарагус молодий, ви можете не чистити стебло, або чистити меншу його частину. Верх не потрібно чистити ніколи, він і без того ніжний і м’який.

Який буває аспарагус

Зелений аспарагус

Він росте над землею і має зелені пагони, які можуть бути тоншими або товстими. Зазвичай його не потрібно вкривати, тому він зазвичай менш робочий і більш популярний серед садівників та споживачів.

Білий аспарагус

Цей тип вирощується під землею, у темряві. Під час вирощування він вкривається, щоб уникнути прямих сонячних променів. Це призводить до того, що пагони залишаються білими, оскільки вони не отримують хлорофілу.

Чим корисна спаржа

Аспарагус вважається корисним овочем, оскільки він містить велику кількість вітамінів та мінералів, таких як вітамін К, вітамін С, фолієву кислоту та калій. Він також може мати антиоксидантні властивості та корисний вплив на здоров'я серця.

Аспарагус можна використовувати в різних стравах, від супів та салатів до гарнірів та основних страв. Він має ніжний, трохи гіркуватий смак, який добре поєднується з різними інгредієнтами.