Клопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнями

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом очень вкусных вареников с вишней, в которые он добавил секретный компонент. Пошаговое приготовление, список необходимых продуктов для идеального блюда - смотрите ниже в нашем материале.
Об этом победитель МастерШеф рассказал на своем личном сайте.
Для теста:
Для вареников:
Из вишен удалите косточки. Как вариант, можно купить замороженную вишню без косточек и просто ее разморозить.
Отмерьте 500 г муки и пересыпьте в большую миску, добавьте 0,5 ч. л. соли, 1 куриное яйцо и 1 ст. л. подсолнечного масла. Затем влейте 250 мл молока.
Замесите тесто. Масса должна получиться эластичной, не липнуть к рукам и не разваливаться в процессе приготовления.
Внимание, секретный ингредиент: в очищенную вишню добавьте столовую ложку манной крупы. Манка впитает в себя лишний сок, при этом вареники останутся сочными, но сок не будет вытекать, когда вы будете раскусывать вареник. Также добавьте 1 ст. л. сахара.
Раскатайте тесто толщиной около 2-3 миллиметров. Кружкой или стаканном вырежьте в тесте кружочки.
Выложите немного начинки на один край кружочка и аккуратно прижмите другой стороной. Хорошо защипните края теста. Таким же способом сформируйте вареники из всех кружочков теста.
Варите вареники в кипящей воде на медленном огне примерно 3-4 минуты после того, как они всплывут. В воду добавьте щепотку соли. А когда достанете вареники, посыпьте их сахаром - и слаще станут и не слипнутся между собой.
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