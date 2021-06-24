Клопотенко рассекретил тайный ингредиент вкуснейших вареников с вишнями

Ингредиенты:

Для теста:

Мука - 500 г (и дополнительно для замешивания)

Молоко - 250 мл

Яйцо куриное - 1 шт.

Подсолнечно масло - 1 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Для вареников:

Вишня без косточек - 400 г

Сахар 1-2 ст. л.

Манка - 1 ст. л.

Соль - 1 щепотка.

Из вишен удалите косточки. Как вариант, можно купить замороженную вишню без косточек и просто ее разморозить.

Отмерьте 500 г муки и пересыпьте в большую миску, добавьте 0,5 ч. л. соли, 1 куриное яйцо и 1 ст. л. подсолнечного масла. Затем влейте 250 мл молока.

Замесите тесто. Масса должна получиться эластичной, не липнуть к рукам и не разваливаться в процессе приготовления.

Внимание, секретный ингредиент: в очищенную вишню добавьте столовую ложку манной крупы. Манка впитает в себя лишний сок, при этом вареники останутся сочными, но сок не будет вытекать, когда вы будете раскусывать вареник. Также добавьте 1 ст. л. сахара.

Раскатайте тесто толщиной около 2-3 миллиметров. Кружкой или стаканном вырежьте в тесте кружочки.

Выложите немного начинки на один край кружочка и аккуратно прижмите другой стороной. Хорошо защипните края теста. Таким же способом сформируйте вареники из всех кружочков теста.

Варите вареники в кипящей воде на медленном огне примерно 3-4 минуты после того, как они всплывут. В воду добавьте щепотку соли. А когда достанете вареники, посыпьте их сахаром - и слаще станут и не слипнутся между собой.