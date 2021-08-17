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Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкуснейших ленивых вареников: вкусно, как в детстве!

Новина українською →
Вторник 17 августа 2021 17:12
Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкуснейших ленивых вареников: вкусно, как в детстве! Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшие ленивые вареники, которые напомнят нам вкус детства. Кулинар немного видоизменил рецепт, предложив полить вареники необычным соусом.

Кулинарными секретами шеф-повар поделился на своем личном сайте.

Евгений предлагает приготовить соус на основе сметаны, добавив туда сезонных ягод и сахарной пудры. У него в холодильнике нашлась малина и смородина, но вариации - приветствуются. Ягоды можно использовать и замороженные, конечно же разморозив их перед началом готовки.

"Постарайтесь не переварить вареники, потому что они могут распасться или стать жесткими", - советует победитель МастерШеф.

Ингредиенты для ленивых вареников:

  • Творог 9% жирности - 300 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Мука - 4 ст. л. (+ еще 2 ст. л. для "подпыла")
  • Соль - 1/4 ч. л.
  • Цедра одного лимона

Для соуса:

  • Сезонные ягоды (к примеру малина и смородина) - 1 стакан
  • Сметана - 1 стакан
  • Сахарная пудра - 1 ст. л.

Как приготовить блюдо

Приготовьте тесто для ленивых вареников. Предварительно разомните вилкой или с помощью толкушки для картофеля 300 г творога. Добавьте 1/4 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, яйцо и 4 ст. л. муки.

Замесите мягкое тесто. Посыпьте стол 2 ст. л. муки для "подпыла" и раскатайте колбаску из теста толщиной около 3 см. Нарежьте ленивые вареники толщиной примерно по 1,5 см каждый кусочек.

Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкуснейших ленивых вареников: вкусно, как в детстве!Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкуснейших ленивых вареников: вкусно, как в детстве!

Приготовьте ягодную сметану: выложите в миску 1 стакан сметаны, добавьте 1 стакан сезонных ягод, всыпьте 1 ст. л. сахарной пудры. Перебейте сметану с сезонными ягодами с помощью блендера.

Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкуснейших ленивых вареников: вкусно, как в детстве!Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкуснейших ленивых вареников: вкусно, как в детстве!

Отварите ленивые вареники в подсоленной воде в течение 2-3 минут. Они должны всплыть на поверхность воды.

При подаче ленивые вареники полейте ягодной сметаной и добавьте для аромата цедру лимона, натертую на мелкой терке.

Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкуснейших ленивых вареников: вкусно, как в детстве!Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкуснейших ленивых вареников: вкусно, как в детстве!

Ранее Евгений поделился секретом приготовления вкуснейшей кабачковой икры, которую не нужно ни тушить, ни варить.

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Евгений Клопотенко
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