Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкуснейших ленивых вареников: вкусно, как в детстве!

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшие ленивые вареники, которые напомнят нам вкус детства. Кулинар немного видоизменил рецепт, предложив полить вареники необычным соусом.

Евгений предлагает приготовить соус на основе сметаны, добавив туда сезонных ягод и сахарной пудры. У него в холодильнике нашлась малина и смородина, но вариации - приветствуются. Ягоды можно использовать и замороженные, конечно же разморозив их перед началом готовки.

"Постарайтесь не переварить вареники, потому что они могут распасться или стать жесткими", - советует победитель МастерШеф.

Ингредиенты для ленивых вареников:

Творог 9% жирности - 300 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1 ст. л.

Мука - 4 ст. л. (+ еще 2 ст. л. для "подпыла")

Соль - 1/4 ч. л.

Цедра одного лимона

Для соуса:

Сезонные ягоды (к примеру малина и смородина) - 1 стакан

Сметана - 1 стакан

Сахарная пудра - 1 ст. л.

Как приготовить блюдо

Приготовьте тесто для ленивых вареников. Предварительно разомните вилкой или с помощью толкушки для картофеля 300 г творога. Добавьте 1/4 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, яйцо и 4 ст. л. муки.

Замесите мягкое тесто. Посыпьте стол 2 ст. л. муки для "подпыла" и раскатайте колбаску из теста толщиной около 3 см. Нарежьте ленивые вареники толщиной примерно по 1,5 см каждый кусочек.

Приготовьте ягодную сметану: выложите в миску 1 стакан сметаны, добавьте 1 стакан сезонных ягод, всыпьте 1 ст. л. сахарной пудры. Перебейте сметану с сезонными ягодами с помощью блендера.

Отварите ленивые вареники в подсоленной воде в течение 2-3 минут. Они должны всплыть на поверхность воды.

При подаче ленивые вареники полейте ягодной сметаной и добавьте для аромата цедру лимона, натертую на мелкой терке.