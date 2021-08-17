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Клопотенко розкрив секрет приготування смачних лінивих вареників: смачно, як у дитинстві!

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Вівторок 17 серпня 2021 17:12
Клопотенко розкрив секрет приготування смачних лінивих вареників: смачно, як у дитинстві! Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Український ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні ліниві вареники, які нагадають нам смак дитинства. Кулінар трохи видозмінив рецепт, запропонувавши полити вареники незвичайним соусом.

Кулінарними секретами шеф-кухар поділився на своєму особистому сайті.

Євген пропонує приготувати соус на основі сметани, додавши туди сезонних ягід і цукрової пудри. У нього в холодильнику знайшлася малина і смородина, але варіації - вітаються. Ягоди можна використовувати і заморожені, звичайно ж розморозивши їх перед початком готування.

"Постарайтеся не переварити вареники, тому що вони можуть розпастися або стати жорсткими", - радить переможець МастерШеф.

Інгредієнти для лінивих вареників:

  • Сир 9% жирності - 300 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 1 ст. л.
  • Борошно - 4 ст. л. (+ще 2 ст. л. для "підпила")
  • Сіль - 1/4 ч. л.
  • Цедра одного лимона

Для соусу:

  • Сезонні ягоди (наприклад малина і смородина) - 1 стакан
  • Сметана - 1 стакан
  • Цукрова пудра - 1 ст. л.

Як приготувати страву

Приготуйте тісто для вареників. Попередньо розімніть виделкою або за допомогою товкушки для картоплі 300 г сиру. Додайте 1/4 ч. л. солі, 1 ст. л. цукру, яйце і 4 ст. л. борошна.

Замісіть м'яке тісто. Посипте стіл 2 ст. л. борошна для "підпилу" і розкачайте ковбаску з тіста товщиною близько 3 см. Наріжте ліниві вареники товщиною приблизно по 1,5 см кожен шматочок.

Клопотенко розкрив секрет приготування смачних лінивих вареників: смачно, як у дитинстві!Клопотенко розкрив секрет приготування смачних лінивих вареників: смачно, як у дитинстві!

Приготуйте ягідну сметану: викладіть в миску 1 склянку сметани, додайте 1 склянку сезонних ягід, всипте 1 ст. л. цукрової пудри. Перебийте сметану з сезонними ягодами за допомогою блендера.

Клопотенко розкрив секрет приготування смачних лінивих вареників: смачно, як у дитинстві!Клопотенко розкрив секрет приготування смачних лінивих вареників: смачно, як у дитинстві!

Відваріть ліниві вареники в підсоленій воді протягом 2-3 хвилин. Вони повинні спливти на поверхню води.

При подачі ліниві вареники полийте ягідною сметаною і додайте для аромату цедру лимона, натерту на дрібній тертці.

Клопотенко розкрив секрет приготування смачних лінивих вареників: смачно, як у дитинстві!

Клопотенко розкрив секрет приготування смачних лінивих вареників: смачно, як у дитинстві!

Раніше Євген поділився секретом приготування смачної кабачкової ікри, яку не потрібно ні тушкувати, ні варити.

Також ми писали, як швидко перевірити сир на натуральність.

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Евгений Клопотенко
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