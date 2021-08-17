Клопотенко розкрив секрет приготування смачних лінивих вареників: смачно, як у дитинстві!

Український ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні ліниві вареники, які нагадають нам смак дитинства. Кулінар трохи видозмінив рецепт, запропонувавши полити вареники незвичайним соусом.

Євген пропонує приготувати соус на основі сметани, додавши туди сезонних ягід і цукрової пудри. У нього в холодильнику знайшлася малина і смородина, але варіації - вітаються. Ягоди можна використовувати і заморожені, звичайно ж розморозивши їх перед початком готування.

"Постарайтеся не переварити вареники, тому що вони можуть розпастися або стати жорсткими", - радить переможець МастерШеф.

Інгредієнти для лінивих вареників:

Сир 9% жирності - 300 г

Яйце - 1 шт.

Цукор - 1 ст. л.

Борошно - 4 ст. л. (+ще 2 ст. л. для "підпила")

Сіль - 1/4 ч. л.

Цедра одного лимона

Для соусу:

Сезонні ягоди (наприклад малина і смородина) - 1 стакан

Сметана - 1 стакан

Цукрова пудра - 1 ст. л.

Як приготувати страву

Приготуйте тісто для вареників. Попередньо розімніть виделкою або за допомогою товкушки для картоплі 300 г сиру. Додайте 1/4 ч. л. солі, 1 ст. л. цукру, яйце і 4 ст. л. борошна.

Замісіть м'яке тісто. Посипте стіл 2 ст. л. борошна для "підпилу" і розкачайте ковбаску з тіста товщиною близько 3 см. Наріжте ліниві вареники товщиною приблизно по 1,5 см кожен шматочок.

Приготуйте ягідну сметану: викладіть в миску 1 склянку сметани, додайте 1 склянку сезонних ягід, всипте 1 ст. л. цукрової пудри. Перебийте сметану з сезонними ягодами за допомогою блендера.

Відваріть ліниві вареники в підсоленій воді протягом 2-3 хвилин. Вони повинні спливти на поверхню води.

При подачі ліниві вареники полийте ягідною сметаною і додайте для аромату цедру лимона, натерту на дрібній тертці.