ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Клопотенко раскрыл секрет божественной кабачковой икры: жарить или тушить ее не нужно!

Новина українською →
Воскресенье 15 августа 2021 10:05
Клопотенко раскрыл секрет божественной кабачковой икры: жарить или тушить ее не нужно! Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как легко и просто приготовить идеально вкусную кабачковую икру. Сковородки или кастрюли вам не понадобятся, а овощи сохранят свой вкус и главное - витамины!

Рецептом, ингредиентами и пошаговым приготовлением победитель МастерШеф поделился на личном сайте.

"Я предлагаю сделать божественную кабачковую икру. При этом овощи не тушить в сковороде, как делают многие, а обязательно запечь в духовке. Так вкус кабачка и остальных овощей раскрывается максимально, и икра получится невероятно вкусной", - уверяет кулинар.

Клопотенко раскрыл секрет божественной кабачковой икры: жарить или тушить ее не нужно!

Ингредиенты для закуски

  • Лук - 1 шт.
  • Морковь - 1-2 шт.
  • Кабачок - 2 шт.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Кориандр молотый - 1/4 ч. л.
  • Подсолнечное масло - 2 ст. л.
  • Лимон - сок половины
  • Соль и перец по вкусу.

Пошаговое приготовление блюда

Очистите 1 луковицу, 1-2 моркови в зависимости от размера и 3 зубчика чеснока. Кабачок можно не очищать, если он молодой, а просто хорошо вымыть.

Положите овощи на фольгу. Сбрызните подсолнечным маслом и слегка посыпьте солью. Затем аккуратно оберните все овощи фольгой.

В предварительно разогретую до 180 градусов духовку поставьте овощи на 30 минут.

Клопотенко раскрыл секрет божественной кабачковой икры: жарить или тушить ее не нужно!Клопотенко раскрыл секрет божественной кабачковой икры: жарить или тушить ее не нужно!

Готовые овощи нарежьте произвольного размера кусочками, переложите их в чашу блендера, добавьте туда кориандр и сделайте из них пюре.

Добавьте по вкусу перец, соль и сок половины лимона. Охладите в холодильнике в течение часа и подавайте к столу. Приятного всем аппетита!

Клопотенко раскрыл секрет божественной кабачковой икры: жарить или тушить ее не нужно!Клопотенко раскрыл секрет божественной кабачковой икры: жарить или тушить ее не нужно!

Ранее кулинар удивил украинцев рецептом вкуснейшего "желтого борща".

Также Евгений рассказал, как приготовить молодую картошку, вкус которой может свести с ума любого человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Клопотенко
LITE
Чтобы не было акне: косметолог рассказала правду о комедонах и дала советы для чистой кожи
Чтобы не было акне: косметолог рассказала правду о комедонах и дала советы для чистой кожи