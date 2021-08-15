Клопотенко раскрыл секрет божественной кабачковой икры: жарить или тушить ее не нужно!

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как легко и просто приготовить идеально вкусную кабачковую икру. Сковородки или кастрюли вам не понадобятся, а овощи сохранят свой вкус и главное - витамины!

"Я предлагаю сделать божественную кабачковую икру. При этом овощи не тушить в сковороде, как делают многие, а обязательно запечь в духовке. Так вкус кабачка и остальных овощей раскрывается максимально, и икра получится невероятно вкусной", - уверяет кулинар.

Ингредиенты для закуски

Лук - 1 шт.

Морковь - 1-2 шт.

Кабачок - 2 шт.

Чеснок - 3 зубчика

Кориандр молотый - 1/4 ч. л.

Подсолнечное масло - 2 ст. л.

Лимон - сок половины

Соль и перец по вкусу.

Пошаговое приготовление блюда

Очистите 1 луковицу, 1-2 моркови в зависимости от размера и 3 зубчика чеснока. Кабачок можно не очищать, если он молодой, а просто хорошо вымыть.

Положите овощи на фольгу. Сбрызните подсолнечным маслом и слегка посыпьте солью. Затем аккуратно оберните все овощи фольгой.

В предварительно разогретую до 180 градусов духовку поставьте овощи на 30 минут.

Готовые овощи нарежьте произвольного размера кусочками, переложите их в чашу блендера, добавьте туда кориандр и сделайте из них пюре.

Добавьте по вкусу перец, соль и сок половины лимона. Охладите в холодильнике в течение часа и подавайте к столу. Приятного всем аппетита!