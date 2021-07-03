Клопотенко розкрив секрет ідеально хрустких малосольних огірків всього за три години

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як просто і головне - швидко, приготувати хрусткі малосольні огірки. Переможець МастерШеф запевняє, що подавати до столу літню закуску можна буде вже через кілька годин після засолу!

Важливі поради, як приготувати малосольні огірки з хрускотом

1. Огірки потрібно вибрати правильно. Найкраще - з грядки, домашні, але не корнішони. Плоди повинні бути середнього розміру, молоді і свіжі. З прив'ялого овоча хрускоту ви не досягнете. Але якими б вони свіжими не були, їх краще замочити на годину в холодній воді, а ті, що з грядки - на 20-30 хвилин.

2. Вода дуже важлива. Краще взяти бутильовану або фільтровану воду. А для прискорення процесу можна взяти газовану.

3. Спеція. По суті, для малосольних огірків потрібна просто кам'яна кухонна сіль. Морську сіль і йодовану для засолювання не використовують. Для неповторного смаку візьміть часник, листя вишні, смородини, корінь і листя хрону, суцвіття кропу, а також перець чилі. Можете поекспериментувати з лавровим листом, перцем горошком, скибочкою зеленого кислого яблука, а також чорною або червоною смородиною.

4. Посуд. Можна засолювати огірки прямо в банку. Якщо ж Ви робите це в каструлі, знадобиться гніт (щоб вони не спливали на поверхню).

Інгредієнти для малосольних огірків (на дволітрову банку):

Огірки - 1-1, 5 кг

Сіль - 2 ст. л.

Пучок спецій (листя вишні, смородини, корінь і листя хрону, суцвіття кропу)

Перець чилі - 10 г.

Вода - 500-800 мл води (столова газована)

Часник - 1 головка

Покрокове приготування огірків

Візьміть огірки до 10 сантиметрів, з красивими пухирцями і без жовтизни. Помийте їх, викладіть в миску і залийте водою. Залиште на 20-30 хвилин.

Листя хрону, вишні та смородини помийте і крупно поріжте. Чим більше буде листя, тим краще.

Перець чилі поріжте тонкими кружечками. Якщо хочете ще гостріше, візьміть більше перцю.

На дно банки викладіть порізані листя, суцвіття кропу, корінь хрону, зубчики часнику і шматочки гострого перцю. Зверху викладіть огірки. Їх потрібно викласти дуже щільно, щоб вони зайняли всю банку. Зверху насипте сіль.

Залийте огірки 500-800 мл газованою водою. Потрібно використовувати звичайну столову воду з нейтральним смаком. Можна брати слабо- або сильногазовану, але вона має бути кімнатної температури.

Після того, як ви залили огірки, залиште їх на 2 години при кімнатній температурі, після чого помістіть в холодильник. Ще через 3-4 години можете діставати і пробувати.

Якщо ви любите більш солоні огірки, трохи збільште час засолювання огірків.