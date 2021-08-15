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Клопотенко раскрыл секрет божественной кабачковой икры: жарить или тушить ее не нужно!

Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как легко и просто приготовить идеально вкусную кабачковую икру. Сковородки или кастрюли вам не понадобятся, а овощи сохранят свой вкус и главное - витамины!

Рецептом, ингредиентами и пошаговым приготовлением победитель МастерШеф поделился на личном сайте.

"Я предлагаю сделать божественную кабачковую икру. При этом овощи не тушить в сковороде, как делают многие, а обязательно запечь в духовке. Так вкус кабачка и остальных овощей раскрывается максимально, и икра получится невероятно вкусной", - уверяет кулинар.

Ингредиенты для закуски

  • Лук - 1 шт.
  • Морковь - 1-2 шт.
  • Кабачок - 2 шт.
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Кориандр молотый - 1/4 ч. л.
  • Подсолнечное масло - 2 ст. л.
  • Лимон - сок половины
  • Соль и перец по вкусу.

Пошаговое приготовление блюда

Очистите 1 луковицу, 1-2 моркови в зависимости от размера и 3 зубчика чеснока. Кабачок можно не очищать, если он молодой, а просто хорошо вымыть.

Положите овощи на фольгу. Сбрызните подсолнечным маслом и слегка посыпьте солью. Затем аккуратно оберните все овощи фольгой.

В предварительно разогретую до 180 градусов духовку поставьте овощи на 30 минут.

Готовые овощи нарежьте произвольного размера кусочками, переложите их в чашу блендера, добавьте туда кориандр и сделайте из них пюре.

Добавьте по вкусу перец, соль и сок половины лимона. Охладите в холодильнике в течение часа и подавайте к столу. Приятного всем аппетита!

Ранее кулинар удивил украинцев рецептом вкуснейшего "желтого борща".

Также Евгений рассказал, как приготовить молодую картошку, вкус которой может свести с ума любого человека.

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Евгений Клопотенко