Клопотенко розкрив секрет божественної кабачкової ікри: смажити або тушкувати її не потрібно!

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як легко і просто приготувати ідеально смачну кабачкову ікру. Сковорідки чи каструлі вам не знадобляться, а овочі збережуть свій смак і головне - вітаміни!
Рецептом, інгредієнтами і покроковим приготуванням переможець МастерШеф поділився на особистому сайті.
"Я пропоную зробити божественну кабачкову ікру. При цьому овочі не тушкувати в сковороді, як робить багато хто, а обов'язково запекти в духовці. Так смак кабачка та інших овочів розкривається максимально, і ікра вийде неймовірно смачною", - запевняє кулінар.
Очистіть 1 цибулину, 1-2 моркви в залежності від розміру і 3 зубчики часнику. Кабачок можна не очищати, якщо він молодий, а просто добре вимити.
Покладіть овочі на фольгу. Збризніть соняшниковою олією і злегка посипте сіллю. Потім акуратно оберніть всі овочі фольгою.
У попередньо розігріту до 180 градусів духовку поставте овочі на 30 хвилин.
Готові овочі наріжте довільного розміру шматочками, перекладіть їх в чашу блендера, додайте туди коріандр і зробіть з них пюре.
Додайте за смаком перець, сіль і сік половини лимона. Охолодіть в холодильнику протягом години і подавайте до столу.
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