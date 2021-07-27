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Клопотенко поделился секретом идеальной молодой картошки: вкус сведет вас с ума!

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Вторник 27 июля 2021 18:00
Клопотенко поделился секретом идеальной молодой картошки: вкус сведет вас с ума! Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальную молодую картошку, вкус которой способен свести с ума. Кулинар приготовил специальный соус на основе бульона, в котором варился картофель.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Зафигачил молодую картошку, сам на себя накричал, потому что зачем вот в горячее лезть, съел, облизал пальцы. Повторил. Ну а что поделаешь, когда оно такое вкусное, что сходишь с ума?" - восхищается победитель МастерШеф.

Чтобы приготовить молодую картошку по рецепту Клопотенко, нужно:

  • Отварите молодой картофель с лавровым листом и солью.
  • Всю лишнюю воду слейте, оставив где-то 100 мл.
  • К оставшейся воде добавьте немного крепкой горчицы и сливки 30% (пропорции нужно регулировать по своему вкусу).
  • Доведите соус до кипения и бросьте туда сваренную картошку.
  • Подождите, пока соус загустеет и плотно укроет картофель.
  • Выключите и посыпьте петрушкой. Блюдо - готово!

Ранее Евгений Клопотенко поделился секретами приготовления идеальной гречневой каши, которую можно не варить.

Также кулинар рассказал, как замариновать на зиму хрустящие огурцы с кетчупом чили, вкус которых способен "взорвать" рецепторы.

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Евгений Клопотенко
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