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Клопотенко розкрив секрет божественної кабачкової ікри: смажити або тушкувати її не потрібно!

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Неділя 15 серпня 2021 10:05
Клопотенко розкрив секрет божественної кабачкової ікри: смажити або тушкувати її не потрібно! Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як легко і просто приготувати ідеально смачну кабачкову ікру. Сковорідки чи каструлі вам не знадобляться, а овочі збережуть свій смак і головне - вітаміни!

Рецептом, інгредієнтами і покроковим приготуванням переможець МастерШеф поділився на особистому сайті.

"Я пропоную зробити божественну кабачкову ікру. При цьому овочі не тушкувати в сковороді, як робить багато хто, а обов'язково запекти в духовці. Так смак кабачка та інших овочів розкривається максимально, і ікра вийде неймовірно смачною", - запевняє кулінар.

Клопотенко розкрив секрет божественної кабачкової ікри: смажити або тушкувати її не потрібно!

Інгредієнти для закуски

  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква - 1-2 шт.
  • Кабачок - 2 шт.
  • Часник - 3 зубчики
  • Коріандр мелений - 1/4 ч. л.
  • Соняшникова олія - 2 ст. л.
  • Лимон - сік половини
  • Сіль і перець за смаком.

Покрокове приготування страви

Очистіть 1 цибулину, 1-2 моркви в залежності від розміру і 3 зубчики часнику. Кабачок можна не очищати, якщо він молодий, а просто добре вимити.

Покладіть овочі на фольгу. Збризніть соняшниковою олією і злегка посипте сіллю. Потім акуратно оберніть всі овочі фольгою.

У попередньо розігріту до 180 градусів духовку поставте овочі на 30 хвилин.

Клопотенко розкрив секрет божественної кабачкової ікри: смажити або тушкувати її не потрібно!Клопотенко розкрив секрет божественної кабачкової ікри: смажити або тушкувати її не потрібно!

Готові овочі наріжте довільного розміру шматочками, перекладіть їх в чашу блендера, додайте туди коріандр і зробіть з них пюре.

Додайте за смаком перець, сіль і сік половини лимона. Охолодіть в холодильнику протягом години і подавайте до столу.

Клопотенко розкрив секрет божественної кабачкової ікри: смажити або тушкувати її не потрібно!Клопотенко розкрив секрет божественної кабачкової ікри: смажити або тушкувати її не потрібно!

Раніше кулінар здивував українців рецептом смачного "жовтого борщу".

Також Євген розповів, як приготувати молоду картоплю, смак якої може звести з розуму будь-яку людину.

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Евгений Клопотенко
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