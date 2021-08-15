Клопотенко розкрив секрет божественної кабачкової ікри: смажити або тушкувати її не потрібно!

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як легко і просто приготувати ідеально смачну кабачкову ікру. Сковорідки чи каструлі вам не знадобляться, а овочі збережуть свій смак і головне - вітаміни!

Рецептом, інгредієнтами і покроковим приготуванням переможець МастерШеф поділився на особистому сайті .

"Я пропоную зробити божественну кабачкову ікру. При цьому овочі не тушкувати в сковороді, як робить багато хто, а обов'язково запекти в духовці. Так смак кабачка та інших овочів розкривається максимально, і ікра вийде неймовірно смачною", - запевняє кулінар.

Інгредієнти для закуски

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1-2 шт.

Кабачок - 2 шт.

Часник - 3 зубчики

Коріандр мелений - 1/4 ч. л.

Соняшникова олія - 2 ст. л.

Лимон - сік половини

Сіль і перець за смаком.

Покрокове приготування страви

Очистіть 1 цибулину, 1-2 моркви в залежності від розміру і 3 зубчики часнику. Кабачок можна не очищати, якщо він молодий, а просто добре вимити.

Покладіть овочі на фольгу. Збризніть соняшниковою олією і злегка посипте сіллю. Потім акуратно оберніть всі овочі фольгою.

У попередньо розігріту до 180 градусів духовку поставте овочі на 30 хвилин.

Готові овочі наріжте довільного розміру шматочками, перекладіть їх в чашу блендера, додайте туди коріандр і зробіть з них пюре.

Додайте за смаком перець, сіль і сік половини лимона. Охолодіть в холодильнику протягом години і подавайте до столу.