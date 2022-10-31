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Клопотенко представил рецепт овсяных оладий с бананом: любимый завтрак ваших детей

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Понедельник 31 октября 2022 10:47
Клопотенко представил рецепт овсяных оладий с бананом: любимый завтрак ваших детей Клопотенко дал рецепт оладий с бананом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Приготовьте дома для своих детей вкусный и полезный завтрак - овсяные оладьи с бананом. В блюде отсутствует сахар и оно получается прекрасным.

Рецептом поделился в Instagram кулинар Евгений Клопотенко.

Вам понадобятся

  • Овсяные хлопья 200 граммов
  • 200 граммов молока
  • 1 яйцо
  • 2 столовых ложки муки
  • 1 ложка разрыхлителя
  • соль
  • банан.

Пошаговый рецепт приготовления

200г плющенных овсяных хлопьев залейте 200 мл молока на 20 минут. Отдельно потолките вилкой 1 банан (лучше брать почти коричневый, очень ароматный и сладкий).

Когда хлопья впитают молоко – добавьте 1 яйцо, 2ст.л. муки, 1ч.л. разрыхлителя, щепотку соли и банан. Хорошо все перемешайте и жарьте на разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.

Читайте также, как питаться при постоянных отключениях света.

Кстати, в Украине может стать дефицитом популярный сорт хлеба.

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Евгений Клопотенко