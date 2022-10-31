Клопотенко представил рецепт овсяных оладий с бананом: любимый завтрак ваших детей

Приготовьте дома для своих детей вкусный и полезный завтрак - овсяные оладьи с бананом. В блюде отсутствует сахар и оно получается прекрасным.

Вам понадобятся

Овсяные хлопья 200 граммов

200 граммов молока

1 яйцо

2 столовых ложки муки

1 ложка разрыхлителя

соль

банан.

Пошаговый рецепт приготовления

200г плющенных овсяных хлопьев залейте 200 мл молока на 20 минут. Отдельно потолките вилкой 1 банан (лучше брать почти коричневый, очень ароматный и сладкий).



Когда хлопья впитают молоко – добавьте 1 яйцо, 2ст.л. муки, 1ч.л. разрыхлителя, щепотку соли и банан. Хорошо все перемешайте и жарьте на разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны.