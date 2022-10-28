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Забудьте про чіпси та бутерброди! Як харчуватись при постійних відключеннях світла

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П'ятниця 28 жовтня 2022 11:06
Забудьте про чіпси та бутерброди! Як харчуватись при постійних відключеннях світла Як харчуватись при відключеннях світла (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні почалися примусові відключення світла через масові обстріли росіян енергетичних об'єктів країни. Як же харчуватись, щоб бути здоровим, якщо у вас у квартирі постійно відключають світло і немає можливості готувати звичну їжу.

Про правильне та збалансоване харчування розповіла у Facebook дієтолог та експерт з харчування Оксана Скиталінська.

Чого потрібно уникати їжі при відключенні світла?

По-перше, величезна кількість швидких вуглеводів нічим хорошим вам не світить. Таке харчування не відновлює клітини організму і не дає вам сили. Не потрібно їсти чіпси, розчинні каші в пакетах та бутерброди на білому хлібі з ковбасою, вафлі, печиво.

Не потрібно списувати на те, що у вас стрес і "ви будете їсти все, що хочете".

Для нормального функціонування організму, вам потрібні жири, білки, вуглеводи та вітаміни. Це допоможе не "вбити", а відновити здоров'я.

Що має бути на кухні при "блекауті"

Перше, що ви повинні пам'ятати - приготування їжі має займати мінімум часу і вона має бути корисною. Намагайтеся готувати дуже швидко страви, які вимагають тривалого приготування.

На вашій тарілці має бути три групи продуктів :

  • Білкові продукти (хоча б щодня, а ідеалі двічі на день). Яйця, риба, молочні продукти, морепродукти, птиця, м'ясо, сочевиця, гриби.
  • Зернові. Це можуть бути хлібці, цільнозернові крупи.
  • Овочі та фрукти, ягоди.
  • Жири (горіхи, насіння, олія).

Що купити при відключеннях світла?

  • Крупи.
  • Картопля.
  • Квашена капуста.
  • Овочі, фрукти, ягоди.
  • Сир.
  • Гриби.
  • Бобові.

Як ми раніше писали, тренер назвав основного "друга" та "ворога" схуднення.

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