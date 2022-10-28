Забудьте про чіпси та бутерброди! Як харчуватись при постійних відключеннях світла
В Україні почалися примусові відключення світла через масові обстріли росіян енергетичних об'єктів країни. Як же харчуватись, щоб бути здоровим, якщо у вас у квартирі постійно відключають світло і немає можливості готувати звичну їжу.
Про правильне та збалансоване харчування розповіла у Facebook дієтолог та експерт з харчування Оксана Скиталінська.
Чого потрібно уникати їжі при відключенні світла?
По-перше, величезна кількість швидких вуглеводів нічим хорошим вам не світить. Таке харчування не відновлює клітини організму і не дає вам сили. Не потрібно їсти чіпси, розчинні каші в пакетах та бутерброди на білому хлібі з ковбасою, вафлі, печиво.
Не потрібно списувати на те, що у вас стрес і "ви будете їсти все, що хочете".
Для нормального функціонування організму, вам потрібні жири, білки, вуглеводи та вітаміни. Це допоможе не "вбити", а відновити здоров'я.
Що має бути на кухні при "блекауті"
Перше, що ви повинні пам'ятати - приготування їжі має займати мінімум часу і вона має бути корисною. Намагайтеся готувати дуже швидко страви, які вимагають тривалого приготування.
На вашій тарілці має бути три групи продуктів :
- Білкові продукти (хоча б щодня, а ідеалі двічі на день). Яйця, риба, молочні продукти, морепродукти, птиця, м'ясо, сочевиця, гриби.
- Зернові. Це можуть бути хлібці, цільнозернові крупи.
- Овочі та фрукти, ягоди.
- Жири (горіхи, насіння, олія).
Що купити при відключеннях світла?
- Крупи.
- Картопля.
- Квашена капуста.
- Овочі, фрукти, ягоди.
- Сир.
- Гриби.
- Бобові.
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