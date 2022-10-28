Забудьте про чіпси та бутерброди! Як харчуватись при постійних відключеннях світла

В Україні почалися примусові відключення світла через масові обстріли росіян енергетичних об'єктів країни. Як же харчуватись, щоб бути здоровим, якщо у вас у квартирі постійно відключають світло і немає можливості готувати звичну їжу.

Про правильне та збалансоване харчування розповіла у Facebook дієтолог та експерт з харчування Оксана Скиталінська.

Чого потрібно уникати їжі при відключенні світла?

По-перше, величезна кількість швидких вуглеводів нічим хорошим вам не світить. Таке харчування не відновлює клітини організму і не дає вам сили. Не потрібно їсти чіпси, розчинні каші в пакетах та бутерброди на білому хлібі з ковбасою, вафлі, печиво.

Не потрібно списувати на те, що у вас стрес і "ви будете їсти все, що хочете".

Для нормального функціонування організму, вам потрібні жири, білки, вуглеводи та вітаміни. Це допоможе не "вбити", а відновити здоров'я.

Що має бути на кухні при "блекауті"

Перше, що ви повинні пам'ятати - приготування їжі має займати мінімум часу і вона має бути корисною. Намагайтеся готувати дуже швидко страви, які вимагають тривалого приготування.

На вашій тарілці має бути три групи продуктів :

Білкові продукти (хоча б щодня, а ідеалі двічі на день). Яйця, риба, молочні продукти, морепродукти, птиця, м'ясо, сочевиця, гриби.

Зернові. Це можуть бути хлібці, цільнозернові крупи.

Овочі та фрукти, ягоди.

Жири (горіхи, насіння, олія).

Що купити при відключеннях світла?