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Клопотенко представив рецепт найсмачніших цукерок, які набагато корисніші за магазинні

Фото: Клопотенко поділився рецептом корисних цукерок (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Цукерки – це солодощі, які не обов'язково купувати у магазині. Ви можете приготувати їх і вдома, зробивши смакоту більш корисною та смачною.

Рецептом цукерок із фініками та бананом у шоколаді поділився кулінар Євген Клопотенко в Instagram.

"Просто візьміть і приготуйте цукерки з бананом і фініками. По-перше, вони нереально смачні. По-друге, вони корисніші, ніж будь-які магазинні цукерки. А по-третє, готувати їх до неможливого легко. Можете навіть залучити дітей до цього захоплюючого. процесу. Такий інтерактив тільки підігріє їхній інтерес до корисних солодощів", - написав кулінар.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть 1 банан маленький або половинку великого, 12 штук пісочного печива (як на відео), 5 фініків без кісточки, 100 г арахісу (у рецепті арахіс, а ви можете вибрати за смаком), 25 г вершкового масла і 1 ст.л меду. Перебийте все у чаші блендера до однорідної маси. Цю масу сформуйте в однакові невеликі кульки.

Розтопіть 150 г темного шоколаду, змішайте його з 50 г вершкового масла і 50 мл молока. Огорніть кульки шоколадом. Викладіть цукерки на пергамент і покладіть у холодильник на 30 хвилин. Готово, у вас є корисний та смачний десерт.

Нагадаємо, що раніше Клопотенко розповів, як приготувати ідеальне картопляне пюре.

А раніше Клопотенко дав рецепт легендарних сирників.

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рецептЕвгений Клопотенко