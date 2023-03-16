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Клопотенко представил рецепт вкуснейших конфет, которые намного полезнее магазинных

Фото: Клопотенко поделился рецептом полезных конфет (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Конфеты - это сладости, которые не обязательно покупать в магазине. Вы можете приготовить их и дома, сделав вкусности более полезными и вкусными.

Рецептом конфет с финиками и бананом в шоколаде поделился кулинар Евгений Клопотенко в Instagram.

"Просто возьмите и приготовьте конфеты с бананом и финиками. Во-первых, они нереально вкусные. Во-вторых, они более полезны, чем любые магазинные конфеты. А в-третьих, готовить их к невозможному легко. Можете даже привлечь детей к этому увлекательному процессу. Такой интерактив только подогреет их интерес к полезным сладостям", - написал кулинар.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите 1 банан маленький или пол большого, 12 штук песочного печенья (как на видео), 5 фиников без косточки, 100 г арахиса (в рецепте арахис, а вы можете выбрать по вкусу), 25 г сливочного масла и 1 ст.л меда. Перебейте все в чаше блендера до однородной массы. Эту массу сформируйте в одинаковые небольшие шарики.

Растопите 150 г темного шоколада, смешайте его с 50 г сливочного масла и 50 мл молока. Окутайте шарики шоколадом. Выложите конфеты на пергамент и положите в холодильник на 30 минут. Готово, у вас есть полезный и вкусный десерт.

Напомним, что ранее Клопотенко рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре.

А до этого Клопотенко дал рецепт легендарных сырников.

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рецептЕвгений Клопотенко