Клопотенко розповів, як приготувати ідеальне картопляне пюре

Картопляне пюре – це гарнір, який обожнює більшість людей. Але не у всіх виходить ця страва ідеальним чином.

Про те, як надати "родзинку" картопляному пюре, розповів у Telegram-каналі ресторатор і кулінар Євген Клопотенко.

Як покращити картопляне пюре?

Клопотенко зазначає, що картопля добре поєднується з будь-якими квашеними та маринованими продуктами.

Він рекомендує в пюре додати вершкове масло та квашену капусту. Тож вам буде дуже смачно.

Також Євген пропонує замість капусти можна використовувати солоні огірки та оливки. Ви можете експериментувати із додаванням цікавих продуктів.

Секрет ідеального пюре

Основна порада кулінара - коли варитимете картоплю для пюре, обов'язково додайте лаврове листя і горошини запашного перцю, щоб страва вийшла ароматнішою.

"Пюре із квашеною капустою – це вже самостійна страва, але її можна подавати і як гарнір", – розповів Євген.

Також для варіння найкраще вибирати сорти картоплі, які містять максимальну кількість крохмалю. Орієнтуйтеся на м'якоть – вона буде жовтого кольору. Втім, певних правил немає, все залежить від ваших уподобань. Також можете спробувати зробити пюре із батату.

У картопляне пюре можна додавати не тільки молоко та вершкове масло. Чим більше, тим краще, ідеально – ціла пачка (200 г) на 1 кг картоплі. Як заправка підійде сметана, вершки, грецький йогурт і навіть кокосове масло. Важлива умова – заправка має бути теплою.

Чим дрібніше наріжете картоплю, тим швидше вона звариться.