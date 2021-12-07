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Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: "справжня Грузія у вас вдома!"

Новость на русском →
Вівторок 07 грудня 2021 17:03
Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: "справжня Грузія у вас вдома!" Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Кулінар Євген Клопотенко розповів, як приготувати справжній хачапурі по-мегрельськи, який дещо відрізняється від більш звичного нам хачапурі по-аджарськи (з яйцем і у формі витягнутого овалу).

Про це ресторатор розповів на своєму сайті.

Кулінар запевняє, що завдяки такій страві ви зможете відчути смак справжньої Грузії у вас вдома.

Хачапурі по-мегрельськи - це коржик з тіста з сирною начинкою не тільки всередині, а ще зовні. Тісто кулінар радить готувати на молоці, а сир можна взяти двох видів - один розсольний, він більш солоний, і якийсь з нейтральним смаком, який добре тягнеться.

Так буде виглядати наш готовий хачапурі:

Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: &quot;справжня Грузія у вас вдома!&quot;

Інгредієнт:

  • Сулугуні - 150 г
  • Імеретинський сир або бринза - 250 г
  • Яєчний жовток - 1 шт.

Покрокове приготування хачапурі по-мегрельськи

Підготуйте всі інгредієнти. З'єднайте в мисці 100 мл теплого молока і 100 мл теплої води.

Додайте 1/2 ч. л. цукру і 10 г сухих дріжджів. Можна використовувати і живі дріжджі, тоді розкришите їх руками, їх знадобиться 25 г.

Перемішайте до розчинення дріжджів. Краще це робити руками, так буде простіше і краще розійдуться дріжджі, але при бажанні можете перемішувати ложкою, так буде трохи довше.

Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: &quot;справжня Грузія у вас вдома!&quot;Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: &quot;справжня Грузія у вас вдома!&quot;

В іншій мисці з'єднайте 350 г борошна з 1/2 ч. л. солі. Перемішайте, влийте дріжджову суміш і додайте 1 яйце.

Замісіть м'яке пластичне тісто, воно не повинно липнути до рук. Відставте тісто на 1 годину для підйому. Тісто, що підійшло трохи обомніть і розділіть на дві рівні частини.

Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: &quot;справжня Грузія у вас вдома!&quot;Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: &quot;справжня Грузія у вас вдома!&quot;Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: &quot;справжня Грузія у вас вдома!&quot;

Кожну з них розкачайте в круглий пласт товщиною приблизно 3-5 мм.

Натріть на крупній тертці два види сиру: 250 г імеретинського і 50 г сулугуні, ще 100 г сулугуні натріть в окрему миску і поки відставте.

У центр кожного кола з тіста викладіть суміш сирів і загорніть їх у формі мішечка.

Потім переверніть і акуратно притискайте пальцями або за допомогою качалки кожен коржик, він має розрівнятися.

Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: &quot;справжня Грузія у вас вдома!&quot;Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: &quot;справжня Грузія у вас вдома!&quot;Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: &quot;справжня Грузія у вас вдома!&quot;

По центру кожного коржика зробіть невеликі отвори діаметром 3 см.

Перекладіть коржі на деко з пергаментом, змастіть яєчним жовтком.

Посипте обидва коржі сулугуні. Випікайте при температурі 200 градусів 8 хвилин. Потім підвищіть температуру до 210 градусів і випікайте до утворення рум'яної скоринки, це ще кілька хвилин.

Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: &quot;справжня Грузія у вас вдома!&quot;Клопотенко запропонував приготувати нестандартний хачапурі: &quot;справжня Грузія у вас вдома!&quot;

Раніше Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальної запеченої курки, посадивши її на пивну банку.

Також кулінар зруйнував кілька міфів про їжу, розповівши, що солоні огірки можна запивати молоком.

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Евгений Клопотенко
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