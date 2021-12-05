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Клопотенко поделился рецептом идеальной запеченной курицы, усадив ее на пивную банку

Новина українською →
Воскресенье 05 декабря 2021 11:40
Клопотенко поделился рецептом идеальной запеченной курицы, усадив ее на пивную банку Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко решил приготовить курицу в духовке, усадив ее на пивную банку. При таком способе мясо получится сочным, а корочка при этом будет хрустящей.

Как это сделать, кулинар рассказал на своем сайте.

"Пока курица жарится снаружи, внутри она насыщается испаряющимся пивом, в результате этого мясо и получается таким сочным и мягким", - говорит Клопотенко.

Кулинар советует обойтись минимумом специй - солью, перцем, приправой для курицы, а также уверяет, что алкоголь из пива улетучивается во время приготовления, оставляя только нежный вкус и элегантный аромат.

Клопотенко поделился рецептом идеальной запеченной курицы, усадив ее на пивную банку

Фото: Вот так будет выглядеть наша идеальная курочка

Ингредиенты:

  • Курица - 1 шт.
  • Темное пиво - банка 500 мл
  • Приправа для курицы - 2 ст. л.
  • Подсолнечное масло - 2 ст. л.
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление курицы

Подготовьте ингредиенты и поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Натрите курицу солью перцем, приправой для курицы внутри и снаружи. Смажьте тушку со всех сторон подсолнечным маслом с помощью кисточки. Масло сделает кожу хрустящей и золотистой.

Если на пивной банке есть бумажная этикетка, ее нужно обязательно снять, и обязательно отмыть это место от клея. Даже если этикетки нет, банку все равно нужно тщательно вымыть.

Клопотенко поделился рецептом идеальной запеченной курицы, усадив ее на пивную банкуКлопотенко поделился рецептом идеальной запеченной курицы, усадив ее на пивную банку

Откройте банку с пивом и отлейте примерно четверть, чтобы не выделялось много пены во время запекания и пиво не бурлило в банке.

Осторожно насадите натертую специями курицу на банку с пивом. Застелите противень пергаментом и поставьте в центр курицу на банке, аккуратно придерживая, чтобы банка не упала.

Поставьте курицу на нижний уровень разогретой духовки. Время запекания зависит от размера курицы: если это тушка до 1 кг, то 45-50 минут, если больше, то дольше.

Клопотенко поделился рецептом идеальной запеченной курицы, усадив ее на пивную банкуКлопотенко поделился рецептом идеальной запеченной курицы, усадив ее на пивную банку

Чтобы проверить готовность мяса, проткните тушку и посмотрите, не выделяется ли сукровица. Если выделяется прозрачный сок, мясо готово.

Дайте курице немного "отдохнуть", а потом нарезайте и подавайте к столу.

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Евгений Клопотенко
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