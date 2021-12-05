Клопотенко поделился рецептом идеальной запеченной курицы, усадив ее на пивную банку

Ресторатор Евгений Клопотенко решил приготовить курицу в духовке, усадив ее на пивную банку. При таком способе мясо получится сочным, а корочка при этом будет хрустящей.

Как это сделать, кулинар рассказал на своем сайте .

"Пока курица жарится снаружи, внутри она насыщается испаряющимся пивом, в результате этого мясо и получается таким сочным и мягким", - говорит Клопотенко.

Кулинар советует обойтись минимумом специй - солью, перцем, приправой для курицы, а также уверяет, что алкоголь из пива улетучивается во время приготовления, оставляя только нежный вкус и элегантный аромат.

Фото: Вот так будет выглядеть наша идеальная курочка

Ингредиенты:

Курица - 1 шт.

Темное пиво - банка 500 мл

Приправа для курицы - 2 ст. л.

Подсолнечное масло - 2 ст. л.

Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление курицы

Подготовьте ингредиенты и поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Натрите курицу солью перцем, приправой для курицы внутри и снаружи. Смажьте тушку со всех сторон подсолнечным маслом с помощью кисточки. Масло сделает кожу хрустящей и золотистой.

Если на пивной банке есть бумажная этикетка, ее нужно обязательно снять, и обязательно отмыть это место от клея. Даже если этикетки нет, банку все равно нужно тщательно вымыть.

Откройте банку с пивом и отлейте примерно четверть, чтобы не выделялось много пены во время запекания и пиво не бурлило в банке.

Осторожно насадите натертую специями курицу на банку с пивом. Застелите противень пергаментом и поставьте в центр курицу на банке, аккуратно придерживая, чтобы банка не упала.

Поставьте курицу на нижний уровень разогретой духовки. Время запекания зависит от размера курицы: если это тушка до 1 кг, то 45-50 минут, если больше, то дольше.

Чтобы проверить готовность мяса, проткните тушку и посмотрите, не выделяется ли сукровица. Если выделяется прозрачный сок, мясо готово.

Дайте курице немного "отдохнуть", а потом нарезайте и подавайте к столу.