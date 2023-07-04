Клопотенко показав, як правильно стерилізувати банки, щоб консервація стояла

У сезон консервації варто нагадати українцям, як правильно стерилізувати банки, щоб ваші закрутки довго і надійно стояли, кришки не здувалися і не стріляли.
Про свої улюблені методи розповів Євген Клопотенко на своїй сторінці YouTube.
Для цього "інноваційного способу" треба взяти каструлю, налити води, поставити на вогонь. Зверху на банку поставте звичайне сито, щоб воно увійшло в каструлю, але не досягало води.
Поставте зверху банку і стерилізуйте. У воду також можна закинути кришки і простерилізувати 2-3 хвилини. На них так само можуть бути бактерії, що призведуть до швидкого псування консервації.
Налийте в банку столову ложку води і поставте на три хвилини в мікрохвильову піч.
Такий спосіб підійде для негабаритних банок, бо великі просто не помістяться в мікрохвильовці.
Цей спосіб підійде, коли банок треба стерилізувати чимало.
Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте банки на негаряче деко і відправте його в мікрохвильовку на 40 хвилин.
Воду в банки додавати не треба, вони мають просто "просмажитися" в духовці.
Раніше Євген Клопотенко розповів, чому він досі не одружений.
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