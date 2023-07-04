UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Клопотенко показав, як правильно стерилізувати банки, щоб консервація стояла

Євген Клопотенко (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

У сезон консервації варто нагадати українцям, як правильно стерилізувати банки, щоб ваші закрутки довго і надійно стояли, кришки не здувалися і не стріляли.

Про свої улюблені методи розповів Євген Клопотенко на своїй сторінці YouTube.

Спосіб №1: Каструля та друшляк

Для цього "інноваційного способу" треба взяти каструлю, налити води, поставити на вогонь. Зверху на банку поставте звичайне сито, щоб воно увійшло в каструлю, але не досягало води.

Поставте зверху банку і стерилізуйте. У воду також можна закинути кришки і простерилізувати 2-3 хвилини. На них так само можуть бути бактерії, що призведуть до швидкого псування консервації.

Спосіб №2: Мікрохвильовка

Налийте в банку столову ложку води і поставте на три хвилини в мікрохвильову піч.

Такий спосіб підійде для негабаритних банок, бо великі просто не помістяться в мікрохвильовці.

Спосіб №3: Духовка

Цей спосіб підійде, коли банок треба стерилізувати чимало.

Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте банки на негаряче деко і відправте його в мікрохвильовку на 40 хвилин.

Воду в банки додавати не треба, вони мають просто "просмажитися" в духовці.

Раніше Євген Клопотенко розповів, чому він досі не одружений.

Також читайте, як треба консервувати огірки за рецептом шеф-кухаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
стерилізаціяЕвгений Клопотенкоконсервация