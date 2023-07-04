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Клопотенко показал, как правильно стерилизовать банки, чтобы консервация стояла

Евгений Клопотенко (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

В сезон консервации следует напомнить украинцам, как правильно стерилизовать банки, чтобы ваши закрутки долго и надежно стояли, крышки не вздувались и не стреляли.

О своих любимых методах рассказал Евгений Клопотенко на своей странице YouTube.

Способ №1: Кастрюля и дуршлаг

Для этого "инновационного метода" нужно взять кастрюлю, налить воды, поставить на огонь. Сверху на банку поставьте обычное сито, чтобы оно вошло в кастрюлю, но не достигало воды.

Поставьте сверху банку и стерилизуйте. В воду можно закинуть крышки и простерилизовать 2-3 минуты. На них также могут быть бактерии, которые приведут к быстрой порче консервации.

Способ №2: Микроволновка

Налейте в банку столовую ложку воды и поставьте на три минуты в микроволновку.

Такой способ подойдет для негабаритных банок, потому что большие просто не поместятся в микроволновке.

Способ №3: Духовка

Этот способ подойдет, когда банк надо стерилизовать много.

Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте банки на негорячий противень и отправьте его в микроволновку на 40 минут.

Воду в банки добавлять не нужно, они должны просто прожариться в духовке.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, почему он до сих пор не женат.

Также читайте, как нужно консервировать огурцы по рецепту шеф-повара.

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