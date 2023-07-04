Клопотенко показал, как правильно стерилизовать банки, чтобы консервация стояла

В сезон консервации следует напомнить украинцам, как правильно стерилизовать банки, чтобы ваши закрутки долго и надежно стояли, крышки не вздувались и не стреляли.
О своих любимых методах рассказал Евгений Клопотенко на своей странице YouTube.
Для этого "инновационного метода" нужно взять кастрюлю, налить воды, поставить на огонь. Сверху на банку поставьте обычное сито, чтобы оно вошло в кастрюлю, но не достигало воды.
Поставьте сверху банку и стерилизуйте. В воду можно закинуть крышки и простерилизовать 2-3 минуты. На них также могут быть бактерии, которые приведут к быстрой порче консервации.
Налейте в банку столовую ложку воды и поставьте на три минуты в микроволновку.
Такой способ подойдет для негабаритных банок, потому что большие просто не поместятся в микроволновке.
Этот способ подойдет, когда банк надо стерилизовать много.
Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте банки на негорячий противень и отправьте его в микроволновку на 40 минут.
Воду в банки добавлять не нужно, они должны просто прожариться в духовке.
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