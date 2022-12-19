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Клопотенко показав, як готувати бомбезний Олів'є: ви будете здивовані інгредієнтами

Євген Клопотенко (фото: facebook.com)
Автор: Світлана Мащенко

Олів'є багато не буває, коли на носі Новий рік. Існує багато способів приготувати улюблений салат - як класичних, так і альтернативних. Як здивувати гостей незвичним салатом, точно знає Євген Клопотенко.

Кулінар поділився авторським рецептом на YouTube.

Інгредієнти:

  • 250 г печериць
  • 1 ст. л. рослинної олії
  • Лавровий лист
  • 3 горошини запашного перцю
  • 400-500 г курки (2 курячі філе)
  • 4 шт. яйця (відварених круто)
  • 1 банка зеленого горошку горошок (консервованого)
  • 4 шт. солоних огірків
  • 3 шт. картоплі (відвареної у мундирі)
  • 2 шт. моркви відвареної
  • 3 ст. л. майонезу домашнього
  • Сіль і перець до смаку

Так буде виглядати наш салатик

Покрокове приготування

Помиті та сухі печериці покладіть у форму для запікання та полийте 1 ст. л. рослинної олії. Сіль додайте за смаком. Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте гриби запікатися протягом 20 хвилин.

Картоплю потрібно відварити в 'мундирі, почистити та нарізати середніми кубиками. Моркву також відваріть, почистіть від шкірки та наріжте кубиками, як картоплю.

Куряче філе покладіть у сотейник з підсоленою водою, лавровим листом та запашним перцем. Необхідно варити його 25 хвилин після кипіння.

Почистіть зварені круто яйця і наріжте кубиками.

По готовності куряче філе потрібно охолодити та нарізати невеликим кубиком. Готові печериці також наріжте кубиком. Те саме зробіть із солоними огірками.

Всі інгредієнти перемішайте у ємності разом із консервованим горошком. Заправте салат домашнім майонезом і знову перемішайте. Сіль та перець за смаком.

Раніше ми писали, як приготувати найсмачніший салат Олів'є за домашнім рецептом.

Також читайте, як відварити куряче філе до салату, щоб його не зіпсувати.

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рецептсалатРецептиЕвгений Клопотенкооливье