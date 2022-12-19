Клопотенко показал, как готовить бомбезный Оливье: вы будете удивлены ингредиентами

Оливье много не бывает, когда на носу Новый год. Существует много способов приготовить любимый салат – как классических, так и альтернативных. Как удивить гостей необычным салатом, точно знает Евгений Клопотенко.
Кулинар поделился авторским рецептом на YouTube.
Так будет выглядеть наш салатик
Помытые и сухие шампиньоны положите в форму для запекания и полейте 1 ст. л. растительного масла. Соль добавьте по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте грибы запекаться в течение 20 минут.
Картошку нужно отварить в мундире, почистить и нарезать средними кубиками. Морковь отварите, почистите от кожуры и нарежьте кубиками, как картофель.
Куриное филе положите в сотейник с подсоленной водой, лавровым листом и душистым перцем. Необходимо варить его 25 минут после закипания.
Очистите сваренные вкрутую яйца и нарежьте кубиками.
По готовности куриное филе следует охладить и нарезать небольшим кубиком. Готовые шампиньоны также нарежьте кубиком. То же сделайте с солеными огурцами.
Все ингредиенты перемешайте в емкости вместе с консервированным горошком. Заправьте салат домашним майонезом и снова перемешайте. Соль и перец по вкусу.
Раньше мы писали, как приготовить вкуснейший салат Оливье по домашнему рецепту.
Также читайте, как отварить куриное филе в салат, чтобы его не испортить.