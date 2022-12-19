Клопотенко показал, как готовить бомбезный Оливье: вы будете удивлены ингредиентами

Ингредиенты:

250 г шампиньонов

1 ст. л. растительного масла

Лавровый лист

3 горошины душистого перца

400-500 г курицы (2 куриных филе)

4 шт. яйца (отваренных вкрутую)

1 банка зеленого горошка (консервированного)

4 шт. соленых огурцов

3 шт. картофеля (отвареного в мундире)

2 шт. моркови отварной

3 ст. л. майонеза домашнего

Соль и перец по вкусу

Так будет выглядеть наш салатик

Пошаговое приготовление

Помытые и сухие шампиньоны положите в форму для запекания и полейте 1 ст. л. растительного масла. Соль добавьте по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте грибы запекаться в течение 20 минут.

Картошку нужно отварить в мундире, почистить и нарезать средними кубиками. Морковь отварите, почистите от кожуры и нарежьте кубиками, как картофель.

Куриное филе положите в сотейник с подсоленной водой, лавровым листом и душистым перцем. Необходимо варить его 25 минут после закипания.

Очистите сваренные вкрутую яйца и нарежьте кубиками.

По готовности куриное филе следует охладить и нарезать небольшим кубиком. Готовые шампиньоны также нарежьте кубиком. То же сделайте с солеными огурцами.

Все ингредиенты перемешайте в емкости вместе с консервированным горошком. Заправьте салат домашним майонезом и снова перемешайте. Соль и перец по вкусу.