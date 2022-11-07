Клопотенко поделился секретом сгущенки дома: смешайте эти три продукта

Знаменитый шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить дома вкусную сгущенку, смешав всего три продукта.

Секреты приготовления сгущенки

Берите молоко высокой жирности, лучше цельное. Можно сделать и сгущеные сливки, если хочется дополнительной кремовости и плотности.

Молоко должно быть самым свежим, иначе есть риск, что оно свернется. Варите молоко на среднем или малом огне, не допуская активного бурления.

Регулярно помешивайте, чтобы не пригорело.

Если хотите попробовать сгущенку на вкус во время приготовления, то позаботьтесь, чтобы ложка была чистая и сухая, чтобы молоко не свернулось.

Фото: Сгущенка по рецепту Клопотенко (klopotenko.com)

Составляющие

300 мл молока

300 г сахара

30 г сливочного масла

10 г ванильного сахара

Пошаговый рецепт приготовления

В небольшую кастрюльку добавьте 300 г сахара, 300 мл молока, 10 г ванильного сахара, 30 г сливочного масла. Хорошенько размешайте, поставьте массу на средний огонь.

Варите молоко, периодически помешивая в течение 20 минут, после чего дайте смеси охладиться до комнатной температуры. Если хотите получить более густую консистенцию, поставьте молоко в холодильник на ночь.

Храните сгущенку в холодильнике в хорошо закрывающейся банке.