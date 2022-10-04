Клопотенко поділився секретом ідеального яблучного пирога в мультиварці

Яблучний пиріг - справжній мастхев восени, коли фрукти дешеві і самі падають з дерев. Приготувати ароматну випічку можна з мінімуму інгредієнтів і навіть без електричної чи газової духовки.

Секрети правильного яблучного пирога

Візьміть яблука солодких та твердих сортів. Якщо у вас кислі яблука, можна збільшити кількість цукру. Якщо ви не любите солодкі пироги, можна зменшити кількість цукру на 40%, але не більше, інакше не вийде бажана консистенція тіста.

Розмір яєць також важливий. Менших яєць треба більша кількість.

Для того, щоб випічка добре відокремлювалася від форми, мала гарні та ідеально рівні краї, зробіть "французьку сорочку". Чашу мультиварки змастіть вершковим маслом, а потім притрусіть борошном чи манкою.

Складники:

2 яйця (першого ґатунку С1 масою 55-64 г)

200 г цукру

1 ч. л. ванільного цукру

250 мл кефіру 2,5% жирності

50 г вершкового масла 82,5% (+20 г для змащування форми)

250 г борошна

1 дрібка солі

1 ч. л. розпушувача

2-3 яблука твердих сортів

1 ч. л. меленої кориці

1 ст. л. цукрової пудри (для посипання)

Покрокове приготування

Підготуйте всі інгредієнти для приготування яблучного пирога в мультиварці. Вершкове масло дістаньте з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури.

Приготуйте тісто для пирога. У миску вбийте 2 яйця, додайте 200 г цукру, 1 ч. л. ванільного цукру та дрібку солі. За бажанням, кількість цукру можете зменшити на 40%, використовуючи 120 г. Інгредієнти ретельно перемішайте віничком, доки суміш не стане біліти.

До яєць і цукру додайте 50 г розм'якшеного вершкового масла та перемішайте до однорідності.

Влийте 250 мл кефіру 2,5% і знову ретельно перемішайте. За бажанням можна використати кефір 1%. У мисці змішайте 250 г борошна та 1 ч. л. розпушувача та додайте до інших інгредієнтів тіста. Перемішайте, щоб не було грудочок.

Візьміть 2-3 яблука твердих сортів і наріжте середнім кубиком зі стороною приблизно 1,5 см, не очищаючи шкірку. Викладіть у миску та додайте 1 ч. л. меленої кориці. Перемішайте, щоб кориця рівномірно розподілилася по яблуках. Пересипте яблука в миску з тістом. Перемішайте, щоб вони рівно розподілилися.

Зробіть у чаші мультиварки "французьку сорочку", щоб пиріг не прилип до стінок. Візьміть 20 г вершкового масла та обмажте їм стінки, а потім присипте борошном, зайве борошно висипте.

Перекладіть тісто з яблуками у чашу мультиварки. Випікайте в режимі випічки приблизно 50-60 хвилин, залежно від моделі мультиварки.

Після приготування залиште пиріг остигати у формі, а потім витягніть. Почекайте, доки остаточно охолоне, і потім посипте цукровою пудрою.