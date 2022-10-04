Клопотенко поделился секретом идеального яблочного пирога в мультиварке
Яблочный пирог – настоящий мастхев осенью, когда фрукты дешевые и сами падают с деревьев. Приготовить ароматную выпечку можно с минимума ингредиентов и даже без электрической или газовой духовки.
Рецепт пирога в мультиварке появился на сайте Евгения Клопотенко.
Секреты правильного яблочного пирога
Возьмите яблоки сладких и твердых сортов. Если у вас кислые яблоки, можно увеличить количество сахара. Если вы не любите сладкие пироги, можно снизить количество сахара на 40%, но не больше, иначе не получится желаемая консистенция теста.
Размер яиц тоже важен. Меньших яиц нужно большее количество.
Для того чтобы выпечка хорошо отделялась от формы, имела красивые и идеально ровные края, сделайте "французскую рубашку". Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, а затем посыпьте мукой или манкой.
Составляющие:
- 2 яйца (первого сорта С1 массой 55-64 г)
- 200 г сахара
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 250 мл кефира 2,5% жирности
- 50 г сливочного масла 82,5% (+20 г для смазывания формы)
- 250 г муки
- 1 щепотка соли
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2-3 яблока твердых сортов
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1 ст. л. сахарной пудры (для посыпки)
Пошаговое приготовление
Подготовьте все ингредиенты для приготовления яблочного пирога в мультиварке. Сливочное масло извлеките из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры.
Приготовьте тесто для пирога. В миску вбейте 2 яйца, добавьте 200 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара и щепотку соли. По желанию количество сахара можете уменьшить на 40%, используя 120 г. Ингредиенты тщательно перемешайте венчиком, пока смесь не станет белеть.
К яйцам и сахару добавьте 50 г размягченного сливочного масла и перемешайте до однородности.
Влейте 250 мл кефира 2,5% и снова тщательно перемешайте. При желании можно использовать кефир 1%. В миске смешайте 250 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя и добавьте к другим ингредиентам теста. Перемешайте, чтобы не было комочков.
Возьмите 2-3 яблока жестких сортов и нарежьте средним кубиком со стороной примерно 1,5 см, не очищая кожицу. Выложите в миску и добавьте 1 ч. л. молотой корицы. Перемешайте, чтобы корица равномерно распределилась по яблокам. Пересыпьте яблоки в миску с тестом. Перемешайте, чтобы они равно распределились.
Сделайте в чаше мультиварки "французскую рубашку", чтобы пирог не прилип к стенкам. Возьмите 20 г сливочного масла и обмажьте им стенки, затем присыпьте мукой, лишнюю муку высыпьте.
Переложите тесто с яблоками в чашу мультиварки. Выпекайте в режиме выпечки примерно 50-60 минут в зависимости от модели мультиварки.
После приготовления оставьте пирог остывать в форме, а затем извлеките. Подождите, пока окончательно остынет, а затем посыпьте сахарной пудрой.
Раньше мы писали, как правильно заморозить яблоки на зиму.
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