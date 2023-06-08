Клопотенко поділився рецептом найпростішого літнього десерту. Ви просто закохаєтеся! (відео)

Інгредієнти

Для приготування смаколика візьміть:

350 мл молока

270 грамів цукру

3 яйця

50 грамів борошна

50 грамів вершкового масла

Простий покроковий рецепт

Поєднайте в каструлі молоко зі 150 грамами цукру до появи пару. В окремій місткості поєднайте два жовтки та одне ціле яйце, решту цукру та борошно. Перемішайте інгредієнти до однорідності.

У миску до яєць влийте половину теплого молока та гарно перемішайте. Решту молока трохи підігрійте на плиті та додайте туди яєчну суміш. При цьому постійно помішуйте, щоб маса почала гуснути. Зменште вогонь до мінімального.

Знімайте з вогню, додайте вершкове масло та дайте крему повністю охолонути. Можна також накрити зверху харчовою плівкою "в контакт", тобто щоб вона торкалася поверхні крему.

Головна перевага такого крему в тому, що ви можете використовувати його для будь-яких тортів або їсти як повноцінний десерт. Розкладіть крем у тарталетки, додайте улюблені ягоди або фрукти, і можна подавати до столу.