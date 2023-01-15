Клопотенко поділився крутим рецептом української страви, якій 400 років

Шпундра, або шпундри, - давня українська страва, яку згадував у своїй "Енеїді" ще Євген Котляревський. В основі цієї смакоти – свинина і буряк, що трохи незвично, але її точно варто спробувати.
Рецепт з'явився на YouTube-каналі переможця "МастерШеф".
Поріжте свинину великими шматками, посоліть і поперчіть до смаку. Потім натріть солодкою гірчицею та соняшниковою олією.
Цибулину наріжте півкільцями. Викладіть свинину на деко чи у форму разом із цибулею, запікайте при 180 градусах 40 хвилин.
Запечіть у фользі буряки разом з часником. Кожен овоч загорніть окремо і запечіть у духовці протягом 1-1,5 години, в залежності від розміру. Запікати буряки можна разом із м'ясом.
Розігрійте велику пательню вершковим маслом, додайте натерті томати. Додайте борошно, поперчіть і посоліть до смаку. Тушкуйте на маленькому вогні.
Коли готове м'ясо трохи охолоне, наріжте його на більш дрібні шматочки, а буряк - півкільцями.
На пательню до томатів додайте нарізане шматочками м'ясо та буряк. Тушкуйте 5 хвилин. При подачі додайте до шпундри тертий білого хрін, сметану та гілочки чебрецю.
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