Клопотенко поділився крутим рецептом української страви, якій 400 років

Інгредієнти:

300-500 г свинячого ошийка

3 буряки

1 ст. л. оцту

1 цибулина

3 ст. л. сметани

1 ч. л. солодкої гірчиці

3 зубчики часнику

1 ст. л. соняшникової олії

50 г вершкового масла

2 ст. л. борошна

2 ст. л. білого хрону

5 гілочок чебрецю

2 ст. л. сметани

2 томати

50 мл води

Покрокове приготування

Поріжте свинину великими шматками, посоліть і поперчіть до смаку. Потім натріть солодкою гірчицею та соняшниковою олією.

Цибулину наріжте півкільцями. Викладіть свинину на деко чи у форму разом із цибулею, запікайте при 180 градусах 40 хвилин.

Запечіть у фользі буряки разом з часником. Кожен овоч загорніть окремо і запечіть у духовці протягом 1-1,5 години, в залежності від розміру. Запікати буряки можна разом із м'ясом.

Розігрійте велику пательню вершковим маслом, додайте натерті томати. Додайте борошно, поперчіть і посоліть до смаку. Тушкуйте на маленькому вогні.

Коли готове м'ясо трохи охолоне, наріжте його на більш дрібні шматочки, а буряк - півкільцями.

На пательню до томатів додайте нарізане шматочками м'ясо та буряк. Тушкуйте 5 хвилин. При подачі додайте до шпундри тертий білого хрін, сметану та гілочки чебрецю.