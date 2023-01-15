Клопотенко поделился крутым рецептом украинского блюда, которому 400 лет

Ингредиенты:

300-500 г свиного ошейка

3 свеклы

1 ст. л. уксуса

1 луковица

3 ст. л. сметаны

1 ч. л. сладкой горчицы

3 зубчика чеснока

1 ст. л. подсолнечного масла

50 г сливочного масла

2 ст. л. муки

2 ст. л. белого хрена

5 веточек тимьяна

2 ст. л. сметаны

2 томаты

50 мл воды

Пошаговое приготовление

Порежьте свинину большими кусками, посолите и поперчите по вкусу. Затем натрите сладкой горчицей и подсолнечным маслом.

Луковицу нарежьте полукольцами. Выложите свинину на противень или в форму вместе с луком, запекайте при 180 градусах 40 минут.

Запеките в фольге свеклу вместе с чесноком. Каждый овощ заверните отдельно и запеките в духовке в течение 1-1,5 часов в зависимости от размера. Запекать свеклу можно вместе с мясом.

Разогрейте большую сковороду сливочным маслом, добавьте натертые томаты. Добавьте муку, поперчите и посолите по вкусу. Тушите на маленьком огне.

Когда готовое мясо немного остынет, нарежьте его на более мелкие кусочки, а свеклу – полукольцами.

На сковороду к помидорам добавьте нарезанное кусочками мясо и свеклу. Тушите 5 минут. При подаче добавьте к шпундре тертый белый хрен, сметану и веточки тимьяна.