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Клопотенко поделился крутым рецептом украинского блюда, которому 400 лет

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Шпундра, или шпундры, – древнее украинское блюдо, которое вспоминал в своей "Энеиде" еще Евгений Котляревский. В основе этой вкуснятины – свинина и свекла, что немного необычно, но ее точно стоит попробовать.

Рецепт появился на YouTube-канале победителя "МастерШеф".

Ингредиенты:

  • 300-500 г свиного ошейка
  • 3 свеклы
  • 1 ст. л. уксуса
  • 1 луковица
  • 3 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. сладкой горчицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 2 ст. л. белого хрена
  • 5 веточек тимьяна
  • 2 ст. л. сметаны
  • 2 томаты
  • 50 мл воды

Пошаговое приготовление

Порежьте свинину большими кусками, посолите и поперчите по вкусу. Затем натрите сладкой горчицей и подсолнечным маслом.

Луковицу нарежьте полукольцами. Выложите свинину на противень или в форму вместе с луком, запекайте при 180 градусах 40 минут.

Запеките в фольге свеклу вместе с чесноком. Каждый овощ заверните отдельно и запеките в духовке в течение 1-1,5 часов в зависимости от размера. Запекать свеклу можно вместе с мясом.

Разогрейте большую сковороду сливочным маслом, добавьте натертые томаты. Добавьте муку, поперчите и посолите по вкусу. Тушите на маленьком огне.

Когда готовое мясо немного остынет, нарежьте его на более мелкие кусочки, а свеклу – полукольцами.

На сковороду к помидорам добавьте нарезанное кусочками мясо и свеклу. Тушите 5 минут. При подаче добавьте к шпундре тертый белый хрен, сметану и веточки тимьяна.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусное тесто для чебуреков.

Кроме того читайте о рецепте самых вкусных дерунов с мясом.

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Евгений Клопотенко