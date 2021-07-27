Клопотенко поделился секретом идеальной молодой картошки: вкус сведет вас с ума!

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальную молодую картошку, вкус которой способен свести с ума. Кулинар приготовил специальный соус на основе бульона, в котором варился картофель.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"Зафигачил молодую картошку, сам на себя накричал, потому что зачем вот в горячее лезть, съел, облизал пальцы. Повторил. Ну а что поделаешь, когда оно такое вкусное, что сходишь с ума?" - восхищается победитель МастерШеф.
Ранее Евгений Клопотенко поделился секретами приготовления идеальной гречневой каши, которую можно не варить.
Также кулинар рассказал, как замариновать на зиму хрустящие огурцы с кетчупом чили, вкус которых способен "взорвать" рецепторы.