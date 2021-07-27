Клопотенко поділився секретом ідеальної молодої картоплі: смак зведе вас з розуму!

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеальну молоду картоплю, смак якої здатний звести з розуму. Кулінар приготував спеціальний соус на основі бульйону, в якому варилася картопля.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
"Зафігачив молоду картоплю, сам на себе накричав, бо навіщо ото в гаряче лізти, з’їв, облизав пальці. Повторив. Ну а що поробиш, коли воно таке смачне, що божеволієш?" - захоплюється переможець МастерШеф.
Раніше Євген Клопотенко поділився секретами приготування ідеальної гречаної каші, яку можна не варити.
Також кулінар розповів, як замаринувати на зиму хрусткі огірки з кетчупом чилі, смак яких здатний "підірвати" рецептори.