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Клопотенко поділився секретом ідеальної молодої картоплі: смак зведе вас з розуму!

Автор: Світлана Мащенко

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеальну молоду картоплю, смак якої здатний звести з розуму. Кулінар приготував спеціальний соус на основі бульйону, в якому варилася картопля.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Зафігачив молоду картоплю, сам на себе накричав, бо навіщо ото в гаряче лізти, з’їв, облизав пальці. Повторив. Ну а що поробиш, коли воно таке смачне, що божеволієш?" - захоплюється переможець МастерШеф.

Щоб приготувати молоду картоплю за рецептом Клопотенка, потрібно:

  • Відваріть молоду картоплю з лавровим листом і сіллю.
  • Всю зайву воду злийте, залишивши десь 100 мл.
  • До води, що залишилася, додайте трохи міцної гірчиці і вершки 30% (пропорції потрібно регулювати на свій смак).
  • Доведіть соус до кипіння і киньте туди зварену картоплю.
  • Зачекайте, поки соус загусне і щільно вкриє картоплю.
  • Вимкніть і посипте петрушкою. Страва - готова!

Раніше Євген Клопотенко поділився секретами приготування ідеальної гречаної каші, яку можна не варити.

Також кулінар розповів, як замаринувати на зиму хрусткі огірки з кетчупом чилі, смак яких здатний "підірвати" рецептори.

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Евгений Клопотенко