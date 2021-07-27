Клопотенко поділився секретом ідеальної молодої картоплі: смак зведе вас з розуму!
Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеальну молоду картоплю, смак якої здатний звести з розуму. Кулінар приготував спеціальний соус на основі бульйону, в якому варилася картопля.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
"Зафігачив молоду картоплю, сам на себе накричав, бо навіщо ото в гаряче лізти, з’їв, облизав пальці. Повторив. Ну а що поробиш, коли воно таке смачне, що божеволієш?" - захоплюється переможець МастерШеф.
Щоб приготувати молоду картоплю за рецептом Клопотенка, потрібно:
- Відваріть молоду картоплю з лавровим листом і сіллю.
- Всю зайву воду злийте, залишивши десь 100 мл.
- До води, що залишилася, додайте трохи міцної гірчиці і вершки 30% (пропорції потрібно регулювати на свій смак).
- Доведіть соус до кипіння і киньте туди зварену картоплю.
- Зачекайте, поки соус загусне і щільно вкриє картоплю.
- Вимкніть і посипте петрушкою. Страва - готова!
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